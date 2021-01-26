Представлена флагманская камера Sony Alpha A 1

Компания Sony представила флагманскую камеру линейки Alpha. Модель получила название Sony A1. Новая камера объединила в себе функционал всех фотоаппаратов Alpha последнего поколения: Sony A9 II, Sony A7RIV и Sony A7SIII.

Корпус камеры выполнен из высокопрочного магниевого сплава, устойчивого к пыли и влаге. Внешний вид корпуса выполнен в духе всех линейки Sony Alpha. Сенсорный наклонный (не поворотный) ЖК-дисплей (3.0 диагональ) получил разрешение 1.44 млн. точек. Было полностью переработано меню. Навигация по настройкам камеры стала значительно проще.

Sony A1 получила 50,1 Мп полнокадровый датчик Exmor RS. Возможности процессора BIONZ XR новой камеры позволяют выполнять до 120 вычислений автофокусировки (AF/AE) в секунду. Кроме того, камера получила возможности записи видео 8К 30к/c 10bit 4:2:0.

Новинка получила электронный видоискатель OLED Quad-XGA с разрешением 9,44 млн. точек. Частота обновления видоискателя составляет 240 кадров в секунду. Таким образом, камера позволяет осуществлять серийную съемку без блекаута (затемнения видоискателя). Sony также добавила возможность бесшумной серийной съемки (Electronic Shutter), которая может использоваться со вспышками.

Заявляется о поддержке самой быстрой в мире скоростью синхронизации вспышки 1/400 секунды с механическим затвором. Камера Sony A1 оснащена новейшей системой затвора с двойным приводом, использующую пружинный и электромагнитный привод. Это обеспечивает дополнительную прочность механизму затвора.

Камера получила расширенные возможности съемки видео. В частности, это первый фотоаппарат от Sony, позволяющий записывать видео в разрешении 8К. Данное изображения получается путем сжатия исходника, снятого в 8.6К. Запись видео ведется в 8K 30p 10-бит 4:2:0 (кодек XAVC HS). Также доступны режимы: 4K 120p/60p 10-бит 4:2:2. Компания обеспечила возможность вывода 16-bit RAW через порт HDMI на внешний рекордер. Sony уточняет, что режим 8К при выводе RAW не поддерживается. Какой конкретно рекордер обеспечит поддержку вывода такого видео пока не сообщается.

Была улучшена система стабилизации изображения на основе сдвига матрицы — до 5.5 стопов экспозиции. Кроме того, для получения стабильной картинки был добавлен режим Active Mode Optical Image Stabilisation (не поддерживается в режиме съемки видео в 8К). Sony A1 оснащена усовершенствованным режимом съемки со сдвигом пикселей (pixel-shift).

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Новая камера получила самый совершенный автофокус, доступный в настоящее время инженерам и разработчикам компании. Впервые реализован автофокус по глазам птиц и животных в реальном времени (Real-time Eye AF). При этом автофокусировка доступна даже при использовании диафрагмы F/22. Все возможности автофокусировки, доступные в Sony A1, могут применяться как в режиме фото, так и при съемке видео. Диапазон ISO новой камеры 100–32 000 (с возможностью увеличения до 50–102 400 при фотосъемке). Камера Sony A1 получила два слота для карт-памяти SDXC / SDHC UHS-I и UHS-II. Эти же слоты позволяют использовать новые высокоскоростные карты CFexpress Type A.

Стоимость новой флагманской камеры Sony Alpha A1 составляет 6500 долларов.