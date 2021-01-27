Представлена беззеркальная камера Fujifilm GFX 100S
Компания Fujifilm представила среднеформатную беззеркальную камеру GFX 100S, рассчитанную на профессиональных пользователей. По словам производителя, это четвертая, «наиболее мощная» модель системы GFX.
Основой служит датчик изображения разрешением 102 Мп с обратной засветкой, который по размеру (43,8 мм x 32,9 мм) в 1,7 раза больше полнокадрового. Датчик работает в паре с высокопроизводительным процессором изображений X-Processor 4. Реализована 5-осная система стабилизации IBIS (In-Body Stabilization), обеспечивающая компенсацию 6 ступеней экспозиции. Производитель уточняет, что такой выигрыш возможен при использовании камеры с объективом Fujinon GF63mmF2.8 R WR.
Величина светочувствительности составляет ISO 100–12800 с возможностью расширения до ISO 50–102400. Диапазон выдержек простирается от 1/16000 до 30 с. Доступны 19 эксклюзивных режимов моделирования пленки Fujifilm.
Камера позволяет снимать видео 4K с кадровой частотой 30 к/с. Для хранения материалов могут применяться две карты SD/SDHC/SDXC. В отличие от большинства подобных камер, в GFX100S пиксели системы фазовой фокусировки покрывают почти 100% кадра, улучшая автоматическую фокусировку. Благодаря этому камера способна фокусироваться всего лишь за 0,16 сек.
В оснащение входят адаптеры беспроводной связи WI-Fi 802.11ac и Bluetooth, 3,2-дюймовый сенсорный дисплей с изменяемым положением, дополнительный 1,8-дюймовый экран на верхней панели и электронный видоискатель со 100% покрытием кадра. Корпус из магниевого сплава с уплотнениями обеспечивает защиту от пыли и влаги. Камера позволяет вести съемку при температурах до -10 °C. Габариты составляют 150 х 104 х 87 мм, вес — 900 гр.
Fujifilm GFX 100S поступит в продажу в марте по ориентировочной цене 6000 долларов.