Представлен тонкий игровой ноутбук ASUS TUF Gaming Dash F15

Линейка TUF Gaming стала самой продаваемой серией игровых ноутбуков ASUS в прошлом году. Компания представила на CES 2021 новую модель TUF Gaming Dash F15, с довольно тонким и стильным корпусом, который соответствует стандарту MIL-STD 810G.

В базовом исполнении дисплей использует матрицу IPS с технологией Adaptive Sync, разрешением Full HD и частотой обновления 144 Hz. Также предлагается вариант с IPS-матрицей, обладающей разрешением Full HD, частотой обновления 240 Hz и временем отклика 3 мс. В обоих версиях заявлено 100% охвата цветового пространства sRGB.

За производительность ноутбука отвечают процессоры Intel 11-го поколения: Core i5-11300H, Core i7-11370H или Core i7-11375H. Графика — видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060 или 3070. Максимальный объем оперативной памяти DDR4 может составлять 32 Gb, встроенной — 1 Tb.

Питание ноутбук получает от встроенного аккумулятора на 76 Вт⋅ч. Заявленное время автономной работы примерно на 16,6 часов работы. В оснащение ноутбука входят Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1, один USB 3.1 Gen2 Type-C с функцией DisplayPort 1.4, Thunderbolt 4, три USB 3.1 Gen1 Type-A, HDMI 2.0, порт LAN R-J45 и комбинированный аудиоразъем 3,5 мм. Габариты ноутбука составляют 360 × 252 × 19,9 мм, вес — 2,1 кг. ASUS TUF Gaming Dash F15 предлагается в двух расцветках корпуса: серой и белой.