15.01.2021

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяТехнологииНоутбукиПредставлен тонкий игровой ноутбук ASUS TUF Gaming Dash F15

Представлен тонкий игровой ноутбук ASUS TUF Gaming Dash F15

ASUS TUF Gaming Dash F15

Линейка TUF Gaming стала самой продаваемой серией игровых ноутбуков ASUS в прошлом году. Компания представила на CES 2021 новую модель TUF Gaming Dash F15, с довольно тонким и стильным корпусом, который соответствует стандарту MIL-STD 810G.

ASUS TUF Gaming Dash F15

В базовом исполнении дисплей использует матрицу IPS с технологией Adaptive Sync, разрешением Full HD и частотой обновления 144 Hz. Также предлагается вариант с IPS-матрицей, обладающей разрешением Full HD, частотой обновления 240 Hz и временем отклика 3 мс. В обоих версиях заявлено 100% охвата цветового пространства sRGB.

За производительность ноутбука отвечают процессоры Intel 11-го поколения: Core i5-11300H, Core i7-11370H или Core i7-11375H. Графика — видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060 или 3070. Максимальный объем оперативной памяти DDR4 может составлять 32 Gb, встроенной — 1 Tb.

Питание ноутбук получает от встроенного аккумулятора на 76 Вт⋅ч. Заявленное время автономной работы примерно на 16,6 часов работы. В оснащение ноутбука входят Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1, один USB 3.1 Gen2 Type-C с функцией DisplayPort 1.4, Thunderbolt 4, три USB 3.1 Gen1 Type-A, HDMI 2.0, порт LAN R-J45 и комбинированный аудиоразъем 3,5 мм. Габариты ноутбука составляют 360 × 252 × 19,9 мм, вес — 2,1 кг. ASUS TUF Gaming Dash F15 предлагается в двух расцветках корпуса: серой и белой.

ТЕГИ:
Dörd kameralı Samsung Galaxy A32 5G smartfonu təqdim edildi
Новости по теме
Ноутбуки
VAIO, AMD və Intel prosessorlu y
Ноутбуки
ASUS обновила ультрабук ZenBook
Мониторы
MSI анонсировала мониторы серии