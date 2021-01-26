Представлен смартфон ZTE Blade X1 с поддержкой 5G

Компания ZTE представила смартфон среднего уровня Blade X1 с поддержкой работы в мобильных сетях пятого поколения. Аппарат оборудован 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 60 Hz.

Blade X1 построен на базе процессора Qualcomm Snapdragon 765G. Чип содержит восемь ядер Kryo 475 с частотой до 2,4 GHz, графический ускоритель Adreno 620 и 5G-модем X52. Объем оперативной памяти составляет 6 Gb, вместимость флеш-накопителя — 128 Gb, которую можно расширить с помощью карт microSD.

Основная камера включает четыре датчика: 48 Мп главный модуль, 8 Мп блок с широкоугольной оптикой, 2 Мп макромодуль и 2 Мп датчик глубины. В небольшом отверстии в левом верхней углу экрана находится 16 Мп селфи-камера.

Емкость встроенного аккумулятора аппарата составляет 4000 мА·ч. В оснащение входят адаптеры Wi-Fi 802.11b/g/n/ac и Bluetooth 5.0, модуль NFC, сканер отпечатков пальцев, порт USB Type-C и 3,5-мм гнездо для наушников. Габариты составляют 164 × 76 × 9,2 мм, вес — 190 гр. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 10.

Приобрести ZTE Blade X1 можно по ориентировочной цене 384 доллара.