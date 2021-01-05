Представлен смартфон Xiaomi Mi 10i 5G стоимостью от 287 долларов
Компания Xiaomi представила смартфон Mi 10i 5G, который пополнил линейку Mi 10, включающую модели Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 10 Ultra Mi 10T и Mi 10T Pro. Большая часть устройств этой серии базируется на чипе Snapdragon 865, а новая модель получила чипсет среднего уровня Snapdragon 750G с графикой Adreno 619 и поддержкой 5G.
Xiaomi Mi 10i 5G оснащен IPS ЖК-дисплеем с диагональю 6,67 дюйма разрешением Full HD+ и соотношением сторон 20:9. Показатель яркости составляет 450 кд/м2. Экран имеет частоту обновления 120 Hz, частота опроса сенсорного слоя — 240 Hz. Есть поддержка расширенного динамического диапазона HDR10. Защиту экрана и тыльной панели смартфона обеспечивает стекло Gorilla Glass 5. Смартфон также обладает водоотталкивающим покрытием и защитой от влаги и пыли согласно стандарту IP53.
Смартфон получил оперативную память LPPDR4x объемом до 8 Gb и флеш-накопитель стандарта UFS 2.2 вместимостью до 128 Gb. Есть общий слот для двух SIM-карты и карт памяти microSD. Для контроля и регулирования температуры у Mi 10i 5G имеется 11 датчиков на задней панели. Кроме того, температура компонентов устройства регулируется с помощью встроенной системы охлаждения.
Основная камера представлена следующими датчиками: 108 Мп Samsung ISOCELL HM2, 8 Мп сверхширокий объектив с углом обзора 120 градусов, 2 Мп макромодуль и 2 Мп датчик глубины сцены. Камера поддерживает запись видео 4K со скоростью до 30 кадров/с и режим замедленной съемки «Slow Motion» со скоростью 960 кадров/с. Xiaomi Mi 10i 5G получил 16 Мп селфи-камеру с электронной стабилизацией изображения, которая позволяет снимать видео 1080p со скоростью 30 кадров/с и замедленное видео со скоростью 120 кадров/с.
Аккумуляторная батарея емкостью 4820 мА·ч поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Вт. Оснащение также включает адаптеры Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.1, GPS, NFC, USB-C, ИК-порт, боковой сканер отпечатков пальцев, стереодинамики с сертификатом Hi-Res Audio и аудиоразъем 3,5 мм. Есть поддержка Widevine L1. Габариты составляют 165,4 × 76,8 × 9 мм, вес — 215 гр. Смартфон поставляется с предустановленной ОС Android 10 с оболочкой MIUI 12.
Xiaomi Mi 10i 5G доступен в следующих версиях: 6/64 Gb памяти — 287 долларов, 6/128 Gb — 300 долларов и 8/128 Gb — 328 долларов. Продажи в Индии начнутся 8 января.