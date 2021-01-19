Представлен смартфон среднего уровня Vivo Y20G

Компания Vivo представила смартфон среднего уровня Y20G. Аппарат оснащен 6,51-дюймовым IPS-дисплеем формата HD+ и соотношением сторон 20:9.

Новинка построена на базе процессора MediaTek Helio G80: он объединяет два ядра ARM Cortex-A75 с тактовой частотой до 2,0 GHz, шесть ядер ARM Cortex-A55 с частотой до 1,8 GHz и графический ускоритель ARM Mali-G52 MC2. Объем оперативной памяти составляет 6 Gb, вместимость флеш-накопителя — 128 Gb с возможностью расширения за счет карты microSD.

Основная камера представлена тремя датчиками: 13 Мп, 2 Мп макромодуль и 2 Мп датчик глубины. В небольшом вырезе в верхней части экрана установлена 8 Мп селфи-камера.

Питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 5000 мА·ч с поддержкой 18-ваттной подзарядки. В оснащение входят адаптеры Wi-Fi (2,4/5 GHz) и Bluetooth 5.0, GPS, 3,5-мм гнездо для наушников и FM-тюнер. Сканер отпечатков пальцев установлен на боковой грани корпуса. Габариты 164,41 × 76,32 × 8,41 мм, вес — 192,3 гр. Установлена операционная система Funtouch OS 11 на основе Android 11.

Смартфон Vivo Y20G уже доступен для заказа в двух цветовых исполнениях корпуса — Obsidian Black (черный) и Purist Blue (сине-голубой). Стоимость составляет ориентировочно 200 долларов.