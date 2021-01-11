Представлен smart-браслет OnePlus Band с цветным дисплеем и автономностью до 14 дней

Компания OnePlus представила свой первый smart-браслет OnePlus Band. Устройство оснащается цветным сенсорным AMOLED-экраном диагональю 1,1 дюйма разрешением 126 x 294 пикселей. На экране можно просматривать различные уведомления, включая информацию о звонках. Кроме того, можно управлять камерой смартфона и музыкальным плеером.

Новинка отслеживает пульс в режиме 24/7 с помощью оптического датчика, насыщенность крови кислородом (SpO2), качество и продолжительность сна. Предусмотрены 13 спортивных режимов: бег, ходьба, езда на велосипеде, бадминтон, йога и др. Есть защита от воды и пыли (IP68, 5ATM).

Аккумулятор емкостью 110 мА·ч обеспечивает до 14 дней автономной работы. Поддерживается Bluetooth 5.0 BLE. Размеры составляют 40,4 × 17,6 × 11,95 мм, вес — 10,3 гр (22,6 гр вместе с ремешком). OnePlus Band работает в связке с устройствами на основе Android 6.0 Marshmallow и более новых версиях ОС. Обещана скорая поддержка iOS.

Трекер физической активности OnePlus Band предлагается по цене 34 доллара. Продажи начнутся завтра, 12 января.