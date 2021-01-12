Представлен Qualcomm 3D Sonic Sensor Gen 2 — подэкранный сканер отпечатков пальцев нового поколения

В рамках выставки CES 2021 компания Qualcomm представила второе поколение своего ультразвукового подэкранного сканера отпечатков пальцев, который получил название 3D Sonic Sensor Gen 2.

Важным отличием по сравнению с моделью первого поколения, который устанавливался в линейки устройств Samsung Galaxy S10, Note 10, S20 и Note 20, стала заметно возросшая площадь сенсоров, которая упростит считывание: если первое поколение имело размеры 4 x 9 мм, то второе возросло на 77% до 8 x 8 мм. За счет этого также в 1,7 раза увеличился объем биометрических данных, собираемых за одно считывание.

Не менее важным улучшением стала возросшая на 50% скорость считывания. Толщина сенсора не увеличилась и составила 0.2 мм.

Производитель отмечает, что первые устройства, которые получат сканеры второго поколения, появятся в продаже в начале 2021 года. Ожидается, что новый сканер будет использоваться в новинках серии Samsung Galaxy S21, анонс которых намечен на 14 января.