Представлен ноутбук Xiaomi Mi Notebook 14 (IC)

Компания Xiaomi представила новый ноутбук Xiaomi Mi Notebook 14 (IC). Модель оснащена 14-дюймовым экраном разрешением Full HD с антибликовым покрытием и углами обзора по горизонтали и вертикали по 178 градусов.

В основе устройства лежит процессор Intel Core i5-10210U поколения Comet Lake. Чип содержит четыре вычислительных ядра с поддержкой многопоточности. Номинальная тактовая частота составляет 1,6 GHz, максимальная — 4,2 GHz. За обработку графики в зависимости от конфигурации отвечают интегрированный ускоритель Intel UHD 620 или дискретный NVIDIA GeForce MX250 с 2 Gb видеопамяти. Предусмотрено 8 Gb оперативной памяти формата DDR4, за хранение данных отвечает твердотельный накопитель вместимостью 512 Gb.

Заявленное время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи емкостью 46 Вт·ч достигает 10 часов. Новинка получила встроенную веб-камеру: модуль формата 720p расположен на рамке над дисплеем. На ноутбук установлена операционная система Windows 10. Вес составляет 1,5 кг.

Стоимость Xiaomi Mi Notebook 14 (IC) начинается с отметки 600 долларов.