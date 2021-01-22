Представлен Honor V40 5G – первый флагман без Huawei

Независимая компания Honor сегодня представила флагманский смартфон Honor V40 5G. Это первый смартфон компании, представленный без участия Huawei и выведенный из-под действия санкций со стороны США. Пока что смартфон был представлен лишь в версии для Китая, и соответственно без сервисов Google. Ожидается, что его международная премьера под названием Honor View 40 состоится в апреле.

Аппарат оборудован 6,72-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и яркостью до 800 кд/м2. Панель обладает частотой обновления 120 Hz, а частота отклика сенсорного слоя составляет 300 Hz. Экран характеризуется изогнутыми кромками и занимает 93,2% площади фронтальной поверхности.

Смартфон построен на базе восьмиядерного процессора Dimensity 1000+ с тактовой частотой до 2,6 GHz. Чип содержит графический ускоритель Mali-G77 MC9 и модем 5G. Объем оперативной памяти составляет 8 Gb, вместимость встроенной флеш-памяти — 128 и 256 Gb.

Основная камера получила главный 50 Мп 1/1,56-дюймовый датчик Sony IMX766 RYYB, 8 Мп блок с ультраширокоугольной оптикой и 2 Мп (f/2,4) макромодуль. Кроме того, в состав камеры входят сенсоры системы лазерной автофокусировки и вспышка. Селфи-камера совмещает 16 Мп модуль и датчик ToF (Time-of-Flight).

Аккумулятор емкостью 4000 мА·ч поддерживает проводную зарядку мощностью 66 Вт и беспроводную зарядку мощностью 50 Вт. В оснащение входят адаптеры Wi-Fi 6 (802.11ax) и Bluetooth 5.1, GPS/ГЛОНАСС, порт USB Type-C, экранный сканер отпечатков пальцев и стереофонические динамики.

Устройство уже доступно для предварительного заказа в цветовых исполнениях корпуса: Titanium Silver (серебристый), Midnight Black (черный) и Rose Gold (золотисто-розовый). Смартфон Honor V40 5G предлагается в версиях 8/128 Gb памяти за 550 долларов и 8/256 Gb за 620 долларов.