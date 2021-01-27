Представлен бюджетный смартфон Samsung Galaxy A02 (2021)

Компания Samsung анонсировала смартфон начального уровня Galaxy A02 (2021). Гаджет получил значительные улучшения по сравнению с предшественником.

Диагональ IPS-экрана устройства составляет 6,5 дюйма при разрешении HD+. В основе аппарата — процессор MediaTek MT6739W с четырьмя вычислительными ядрами, работающими на тактовой частоте 1,5 GHz. В состав чипа входит графический ускоритель PowerVR GE8100. Объем оперативной памяти составляет 2 или 3 Gb, вместимость флеш-накопителя — 32 или 64 Gb. Дополнительно можно установить карту microSD-карту.

Двойная основная камера объединяет датчики на 13 Мп (f/1.9) и 2 Мп (f/2.4). В небольшом вырезе в верхней части экрана установлена 5 Мп (f/2.0) фронтальная камера.

Питание смартфон получает от аккумуляторной батареи емкостью 5000 мА·ч с 7,75-ваттной подзарядкой. В оснащение входят адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 5, стандартное 3,5-мм гнездо для наушников. Габариты составляют 164,0 × 75,9 × 9,1 мм, вес — 206 гр. Устройство функционирует под управлением операционной системы Android 10 с фирменной пользовательской надстройкой One UI.

Смартфон Samsung Galaxy A02 (2021) будет доступен в цветовых исполнениях корпуса: Denim Black (черный), Denim Blue (синий), Denim Red (красный) и Denim Gray (серый). Стоимость пока не сообщается.