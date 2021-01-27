27.01.2021

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяТехнологииСмартфоныПредставлен бюджетный смартфон Samsung Galaxy A02 (2021)

Представлен бюджетный смартфон Samsung Galaxy A02 (2021)

Samsung Galaxy A02 (2021)

Компания Samsung анонсировала смартфон начального уровня Galaxy A02 (2021). Гаджет получил значительные улучшения по сравнению с предшественником.

Диагональ IPS-экрана устройства составляет 6,5 дюйма при разрешении HD+. В основе аппарата — процессор MediaTek MT6739W с четырьмя вычислительными ядрами, работающими на тактовой частоте 1,5 GHz. В состав чипа входит графический ускоритель PowerVR GE8100. Объем оперативной памяти составляет 2 или 3 Gb, вместимость флеш-накопителя — 32 или 64 Gb. Дополнительно можно установить карту microSD-карту.

Двойная основная камера объединяет датчики на 13 Мп (f/1.9) и 2 Мп (f/2.4). В небольшом вырезе в верхней части экрана установлена 5 Мп (f/2.0) фронтальная камера.

Питание смартфон получает от аккумуляторной батареи емкостью 5000 мА·ч с 7,75-ваттной подзарядкой. В оснащение входят адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 5, стандартное 3,5-мм гнездо для наушников. Габариты составляют 164,0 × 75,9 × 9,1 мм, вес — 206 гр. Устройство функционирует под управлением операционной системы Android 10 с фирменной пользовательской надстройкой One UI.

Смартфон Samsung Galaxy A02 (2021) будет доступен в цветовых исполнениях корпуса: Denim Black (черный), Denim Blue (синий), Denim Red (красный) и Denim Gray (серый). Стоимость пока не сообщается.

ТЕГИ:
Twitter купил платформу новостных рассылок Revue
Новости по теме
Ноутбуки
Samsung qabaqcıl OLED noutbuk ek
Hardware
Samsung представила линейку SSD-
Смартфоны
Dörd kameralı Samsung Galaxy A32