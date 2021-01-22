Пользователи BirBank, возвращающие НДС, могут заработать дополнительные деньги от Visa!

Как сообщалось ранее, Государственная налоговая служба при Министерстве экономики при финансовом партнерстве Kapital Bank, запустила для потребителей портал edvgerial.kapitalbank.az. При совершении покупок через 30 дней с даты печати чека 15% от суммы НДС по безналичным платежам, 10% по платежам наличными поступают на виртуальный «кошелек» покупателя в электронном кабинете.

В рамках проекта для пользователей мобильного приложения BirBank была представлена еще одно очень удобная функция. В меню «Бонусы» приложения BirBank создан раздел «ƏDV geri al» («Возврат НДС»). Клиенты теперь смогут управлять своими личными кабинетами на портале через BirBank. Размещенные на виртуальном «кошельке» средства можно перевести на платежные карты местных банков и использовать при безналичных платежах.

Также пользователи BirBank, возвращающие НДС, теперь смогут больше заработать. При переводе накопленных средств на созданную в BirBank Digital карту пользователи получат дополнительные деньги. В рамках кампании, которая проводится совместно с компанией Visa, каждый, кто перечислит на Digital карту средства в размере 10-20 AZN, получит дополнительные 2 AZN, а при перечислении более 20 AZN – дополнительные 5 AZN.

Отметим, что при участии в кампании необходимо учитывать максимальный лимит на баланс по «Digital» картам. Для идентифицированных карт он составляет 15 000 AZN в год, а для неидентифицированных – 100 AZN в месяц / 1000 AZN в год. В кампании победителями будут первые 30 000 клиентов. Для дополнительной информации — https://kbl.az/edvdc .