Планшет Microsoft Surface Pro 7 Plus получил CPU Intel 11-го поколения, съемный SSD, увеличенную батарею и поддержку LTE

Компания Microsoft обновила линейку продуктов Surface Pro и представила улучшенную модель Surface Pro 7 Plus. Новинка доступна для покупки только корпоративным клиентам, а также образовательным учреждениям.

Внешне устройство не отличается от обычной модели Surface Pro 7. Основной переработке подверглись внутренние компоненты устройства. Производитель оснастил планшетный компьютер новыми процессорами Intel 11-го поколения (Tiger Lake-U), более емкой батарей, съемным твердотельным накопителем, а также поддержкой беспроводного стандарта LTE в качестве опции (только с CPU Core i5).

На выбор доступно несколько версий устройства. Базовая версия предлагает Intel Core i3-1115G4, 8 Gb оперативной памяти и твердотельный накопитель емкостью 128 Gb. Цена такой конфигурации составит 899 долларов. Модель на базе Intel Core i5-1135G7 предлагает в качестве доступной опции поддержку LTE. Стоимость — от 1149 долларов. Топовая модификация, включающая Intel Core i7-1165G7, до 32 Gb оперативной памяти и твердотельный накопитель емкостью до 1 Tb, оценивается в 2799 долларов.

Еще одним преимуществом новой версии по сравнению с предшественником является увеличенная автономность. Для нового Surface Pro 7 Plus производитель обещает до 15 часов автономной работы, что является довольно существенной прибавкой – у модели Surface Pro 7 только до 10,5 часа в том же режиме. Улучшить показатель автономности помогли новые энергоэффективные процессоры Intel 11-го поколения, а также увеличенная с 46,5 Втч до 50,4 Втч батарея устройства.

Прочие характеристики не претерпели существенных изменений. Surface Pro 7 Plus оснащен все тем же 12,3-дюймовым дисплеем PixelSense с разрешением 2736 × 1824 пикселей. Доступен один порт USB-C, порт USB-A, комбинированный 3,5-мм аудиоразъем и порт Surface Connect. В Wi-Fi-версиях планшета присутствует слот с поддержкой карт памяти microSDXC, а в LTE-версиях — только nano-SIM. Интерфейса Thunderbolt в планшете Microsoft Surface Pro 7 Plus по-прежнему нет.

Поставки обновленного планшета Microsoft Surface Pro 7 Plus начнутся с 15 января.