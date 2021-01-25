Первый региональный онлайн форум IDC Future of Infrastructure

18 марта 2021 г. международная аналитическая компания IDС проведет первое региональное онлайн-мероприятие IDC Future of Infrastructure. В форуме примут участие представители Центральной Азии, Украины, Белоруссии, Азербайджана, Грузии и Монголии.

2020 год внес свои коррективы — существенно ускорил процесс цифровизации. Бизнес рассчитывает на то, что ИТ-лидеры выйдут за рамки решения традиционных задач. IDC Future of Infrastructure изучает глобальные и региональные тенденции, связанные с ИТ-инфраструктурой, и предоставляет практические советы и лучшие практики для организаций в эпоху цифровой трансформации.

Основные темы:

Гибридное облако и инфраструктура

Граничная инфраструктура — безопасность, управление и взаимодействие

Управление дата-центром через сеть, определяемую программным обеспечением (SDN)

Управление портфелем из нескольких облачных сервисов

Цифровая инфраструктура для распределенного штата сотрудников

Масштабируемость и доступность – программно-определяемая архитектура и гибридные облака

Микросервисный подход – облачные приложения и контейнерная инфраструктура

Платформы и сервисы на основе FOCP

Функциональный контент – AI + ML, кибербезопасность, технологии для безопасной удаленной работы

Новые KPI для сотрудников ИТ-департаментов

Среди докладчиков:

Андрей Беклемишев, вице-президент, IDC

Дмитрий Гаврилов, вице-президент, руководитель исследований облачных сервисов, IDC в России и СНГ

Карла Аренд, директор исследований облачных сервисов в Европе, IDC

К участию приглашаются:

Директора по ИТ/CIO

CTO

Директора службы информационной безопасности/CISO

Директора по цифровому развитию/CDO

Руководители по инновациям

Директора по стратегическому развитию

С более подробной информацией Вы можете ознакомится на сайте IDC Future of Infrastructure.