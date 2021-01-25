Первый региональный онлайн форум IDC Future of Infrastructure
18 марта 2021 г. международная аналитическая компания IDС проведет первое региональное онлайн-мероприятие IDC Future of Infrastructure. В форуме примут участие представители Центральной Азии, Украины, Белоруссии, Азербайджана, Грузии и Монголии.
2020 год внес свои коррективы — существенно ускорил процесс цифровизации. Бизнес рассчитывает на то, что ИТ-лидеры выйдут за рамки решения традиционных задач. IDC Future of Infrastructure изучает глобальные и региональные тенденции, связанные с ИТ-инфраструктурой, и предоставляет практические советы и лучшие практики для организаций в эпоху цифровой трансформации.
Основные темы:
- Гибридное облако и инфраструктура
- Граничная инфраструктура — безопасность, управление и взаимодействие
- Управление дата-центром через сеть, определяемую программным обеспечением (SDN)
- Управление портфелем из нескольких облачных сервисов
- Цифровая инфраструктура для распределенного штата сотрудников
- Масштабируемость и доступность – программно-определяемая архитектура и гибридные облака
- Микросервисный подход – облачные приложения и контейнерная инфраструктура
- Платформы и сервисы на основе FOCP
- Функциональный контент – AI + ML, кибербезопасность, технологии для безопасной удаленной работы
- Новые KPI для сотрудников ИТ-департаментов
Среди докладчиков:
- Андрей Беклемишев, вице-президент, IDC
- Дмитрий Гаврилов, вице-президент, руководитель исследований облачных сервисов, IDC в России и СНГ
- Карла Аренд, директор исследований облачных сервисов в Европе, IDC
К участию приглашаются:
- Директора по ИТ/CIO
- CTO
- Директора службы информационной безопасности/CISO
- Директора по цифровому развитию/CDO
- Руководители по инновациям
- Директора по стратегическому развитию
С более подробной информацией Вы можете ознакомится на сайте IDC Future of Infrastructure.