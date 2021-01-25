25.01.2021

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Первый региональный онлайн форум IDC Future of Infrastructure

18 марта 2021 г. международная аналитическая компания IDС проведет первое региональное онлайн-мероприятие IDC Future of Infrastructure. В форуме примут участие представители Центральной Азии, Украины, Белоруссии, Азербайджана, Грузии и Монголии.

2020 год внес свои коррективы — существенно ускорил процесс цифровизации. Бизнес рассчитывает на то, что ИТ-лидеры выйдут за рамки решения традиционных задач. IDC Future of Infrastructure изучает глобальные и региональные тенденции, связанные с ИТ-инфраструктурой, и предоставляет практические советы и лучшие практики для организаций в эпоху цифровой трансформации.

Основные темы:

  • Гибридное облако и инфраструктура
  • Граничная инфраструктура — безопасность, управление и взаимодействие
  • Управление дата-центром через сеть, определяемую программным обеспечением (SDN)
  • Управление портфелем из нескольких облачных сервисов
  • Цифровая инфраструктура для распределенного штата сотрудников
  • Масштабируемость и доступность – программно-определяемая архитектура и гибридные облака
  • Микросервисный подход – облачные приложения и контейнерная инфраструктура
  • Платформы и сервисы на основе FOCP
  • Функциональный контент – AI + ML, кибербезопасность, технологии для безопасной удаленной работы
  • Новые KPI для сотрудников ИТ-департаментов

Среди докладчиков:

  • Андрей Беклемишев, вице-президент, IDC
  • Дмитрий Гаврилов, вице-президент, руководитель исследований облачных сервисов, IDC в России и СНГ
  • Карла Аренд, директор исследований облачных сервисов в Европе, IDC

К участию приглашаются:

  • Директора по ИТ/CIO
  • CTO
  • Директора службы информационной безопасности/CISO
  • Директора по цифровому развитию/CDO
  • Руководители по инновациям
  • Директора по стратегическому развитию

С более подробной информацией Вы можете ознакомится на сайте IDC Future of Infrastructure.

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