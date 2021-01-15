Первый международный успех азербайджанских школьников в 2021 году

Наши школьники, представляющие Азербайджан при поддержке Azercell, продемонстрировали высокие результаты на 17-ой Международной Жаутыковской олимпиаде, проходившей с 7 по 12 января 2021 года в Алматы (Казахстан). Представители наших команд, участвовавших в олимпиадах по математике, физике и информатике в виртуальной форме, завоевали в общей сложности 15 медалей. Школьники, принявшие участие в этом конкурсе при поддержке Azercell, выиграли 3 медали по информатике. Так, Эмин Оруджов, ученик 11-го класса Республиканского физико-математического и информатического лицея Министерства образования, Амин Джалилов, ученик 11-го класса бакинской средней школы № 269, и Азиз Гусейнов, ученик 11-го класса гянджинской городской средней школы № 15 имени М. Азизбекова завоевали бронзовые медали.

Отметим, что подготовка к различным международным олимпиадам по информатике, в том числе к Международной олимпиаде по информатике, осуществляется с 2017 года при поддержке ООО «Azercell Telecom» в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного между мобильным оператором и Институтом образования Азербайджанской Республики. За это время наши школьники стали обладателями медалей Международной олимпиады по информатике, Азиатско-Тихоокеанской олимпиады по информатике, Европейской олимпиады по информатике среди юношей, Международного осеннего турнира по информатике, Международной олимпиады мегаполисов, Международной Жаутыковской олимпиады и многих других соревнований.

В рамках проектов, направленных на повышение знаний и навыков молодежи, лидирующий мобильный оператор страны помог привлечь к участию в международных соревнованиях десятки школьников из разных регионов Азербайджана и столичных школ. Успешные результаты и завоеванные медали доказывают, что инициативы по выявлению и поддержке талантливых школьников в области информатики дают реальные результаты.