27.01.2021

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Pepsi объединилась с производителем искусственного мяса Beyond Meat для выпуска растительной еды и напитков

Beyond Meat

Корпорация PepsiCo объединилась с производителем искусственного мяса Beyond Meat для производства закусок и напитков на растительной основе, пишет CNBC. На фоне этой новости акции Beyond подскочили на 31%, в то время как акции Pepsi выросли примерно на 1%.

Ожидается, что объединение позволит Beyond Meat создавать новые и более качественные продукты за счет производственного и маркетингового опыта PepsiCo. В свою очередь Pepsi таким образом увеличит размер инвестиций в сфере продуктов на растительной основе.

Отметим, что в последнее время производитель популярных напитков производит все больше продуктов с нулевым содержанием сахара.

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