OPPO A93 5G: 90 Hz дисплей и аккумулятор 5000 мА•ч

Компания OPPO представила смартфон среднего уровня OPPO A93 с поддержкой мобильной связи пятого поколения. Устройство оснащено 6,5-дюймовым дисплеем формата Full HD+ и частотой обновления 90 Hz.

Смартфон построен на базе процессора Qualcomm Snapdragon 480: он объединяет восемь ядер с тактовой частотой до 2,0 GHz, графический ускоритель Adreno 619 и модем Snapdragon X51 5G. Объем оперативной памяти составляет 8 Gb, вместимость флеш-накопителя — 128 или 256 Gb.

Основная камера тройная, с датчиками на 48 Мп (f/1.7), 2 Мп макромодулем и еще одним 2 Мп сенсором. Фронтальная камера разрешением 8 Мп установлена в небольшом отверстии в левом верхнем углу экрана.

Смартфон получает питание от аккумуляторной батареи емкостью 5000 мА·ч с поддержкой 18-ваттной подзарядки. В оснащение входят адаптеры Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.1, порт USB Type-C, слот microSD и 3,5-мм гнездо для наушников. Габариты составляют 162,9 × 74,7 × 8,4 мм, вес — 188 гр. Установлена операционная система ColorOS 11.1 на основе Android 11.

Цена смартфона OPPO A93 5G в версии 8/256 Gb памяти составляет 309 долларов, стоимость модификации 8/128 Gb не сообщается.