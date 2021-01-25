OPPO A55 5G: Dimensity 700 и аккумулятор на 5000 мА•ч

Компания OPPO представила в Китае смартфон среднего уровня A55 5G. Аппарат получил 6,5-дюймовый IPS-дисплей формата HD+. Экран имеет частоту обновления 60 Hz, контрастность 1500: 1 и пиковую яркость 480 нит. Панель занимает 88,7% площади фронтальной поверхности и обеспечивает 71% охвата цветового пространства NTSC.

Смартфон OPPO A55 5G оснащен процессором MediaTek Dimensity 700 со встроенным модемом, обеспечивающим поддержку сотовых сетей пятого поколения. Объем оперативной памяти составляет 6 Gb, вместимость встроенной — 128 Gb, которую при необходимости можно расширить с помощью карты MicroSD.

Основная камера получила тройную конфигурацию: 13 Мп блок (f/2,2), 2 Мп макромодуль и 2 Мп датчик глубины. В небольшом экранном вырезе установлена фронтальная камера с разрешением 8 Мп (f/2,0).

За питание отвечает мощная аккумуляторная батарея емкостью 5000 мА·ч. В оснащение устройства также входят адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 5 (802.11ac) и Bluetooth 5.1, порт USB Type-C, боковой сканер отпечатков пальцев и 3,5-мм гнездо для наушников. Габариты составляют 163,9 × 75,7 × 8,4 мм, вес — 186 гр. Используется операционная система ColorOS 11.1 на основе Android 11.

Смартфон OPPO A55 5G будет предложен покупателям за 246 долларов.