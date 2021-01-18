NVIDIA представила видеокарту GeForce GT 1010 на GPU Pascal

Компания NVIDIA представила новую видеокарту – GeForce GT 1010. Изображения модели нет, но она указана на официальной странице загрузки драйверов NVIDIA.

GT 1010 основана на 14-нм графическом процессоре GP108. По сути, GT 1010 — это тот же ускоритель, что и GT 1030, с некоторыми отключенными ядрами CUDA. У GeForce GT 1030 384 ядра CUDA, а у GeForce GT 1010 – 256 ядер.

Новинка оснащается 2 Gb видеопамяти GDDR5, работающими через 64-бит интерфейс. Базовая частота графического процессора составляет 1,228 GHz, максимальная – 1,468 GHz. TDP составляет 55 Вт.

Пока не известно будет ли GeForce GT 1010 доступна только производителям OEM или же поступит в розницу. Стоимость видеокарты не называется.