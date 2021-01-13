NVIDIA представила мобильные видеокарты GeForce RTX 3060, 3070 и 3080

Помимо доступной видеокарты GeForce RTX 3060, компания NVIDIA в рамках выставки CES 2021 представила мобильные Ampere — видеокарты GeForce RTX 3060, 3070 и 3080 для ноутбуков.

Все новинки поддерживают технологии DLSS, Resizable BAR (аналог AMD SAM), Dynamic Boost 2.0 и WhisperMode 2.0.

Модель GeForce RTX 3060 с 3840 ядрами CUDA и 6 Gb памяти GDDR6 будет использоваться в относительно недорогих ноутбуках ценой от 1000 долларов и позволит играть в игры с высокими настройками качества при разрешении Full HD.

GeForce RTX 3070 имеет 5120 ядер CUDA и 8 Gb памяти GDDR6. Она позволит играть в игры с частотой не менее 90 FPS при разрешении 1440p.

Топовая модель GeForce RTX 3080 построена на GPU GA104, имеет 6144 ядер CUDA и 8 или 16 Gb памяти GDDR6. Эта видеокарта предназначена для топовых игровых ноутбуков, которые позволят пользователям запускать игры с настройками качества Ultra и разрешением 1440p. Будет обеспечиваться частота 100 FPS и выше.

Ноутбуки с новыми видеокартами NVIDIA поступят в продажу с 26 января.