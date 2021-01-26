Новый Power Bank Honor получил поддержку двухсторонней 66-ваттной зарядки

Ассортимент компании Honor пополнил новый аксессуар для зарядки гаджетов вдали от розетки. Портативный аккумулятор, получивший название Super Fast Power Bank 12000, может похвастаться не только немалым объемом, но и поддержкой двухсторонней сверхбыстрой зарядки на 66 Вт.

По заверению производителя, внешний аккумулятор Honor, благодаря емкости в 12 000 мАч, способен зарядить смартфон с аккумулятором на 4020 мАч около трех раз. При этом устройство автоматически определяет тип подключенного к нему гаджета, на основе чего и подбирает необходимую мощность.

Немаловажной особенностью аксессуара стала поддержка фирменных блоков питания мощностью 66 Вт, при помощи которых емкость АКБ новинки можно пополнить с 0% до 100% всего за 1 час и 48 минут. Для сравнения: при использовании 10-ваттного зарядного устройства — уйдет около пяти часов.

Портативный аккумулятор получил функции защиты от короткого замыкания и перенапряжения, а также поддержку протоколов быстрой зарядки Power Delivery, Quick Charge, SCP и FCP. Есть два порта USB Type-A и двухсторонний USB Type-C.

Стоимость новинки составляет 55 долларов.