26.01.2021

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Новый Power Bank Honor получил поддержку двухсторонней 66-ваттной зарядки

Power Bank Honor

Ассортимент компании Honor пополнил новый аксессуар для зарядки гаджетов вдали от розетки. Портативный аккумулятор, получивший название Super Fast Power Bank 12000, может похвастаться не только немалым объемом, но и поддержкой двухсторонней сверхбыстрой зарядки на 66 Вт.

По заверению производителя, внешний аккумулятор Honor, благодаря емкости в 12 000 мАч, способен зарядить смартфон с аккумулятором на 4020 мАч около трех раз. При этом устройство автоматически определяет тип подключенного к нему гаджета, на основе чего и подбирает необходимую мощность.

Немаловажной особенностью аксессуара стала поддержка фирменных блоков питания мощностью 66 Вт, при помощи которых емкость АКБ новинки можно пополнить с 0% до 100% всего за 1 час и 48 минут. Для сравнения: при использовании 10-ваттного зарядного устройства — уйдет около пяти часов.

Портативный аккумулятор получил функции защиты от короткого замыкания и перенапряжения, а также поддержку протоколов быстрой зарядки Power Delivery, Quick Charge, SCP и FCP. Есть два порта USB Type-A и двухсторонний USB Type-C.

Стоимость новинки составляет 55 долларов.

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