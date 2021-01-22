Новый электросамокат Segway Ninebot S Max получил гоночный руль и емкий аккумулятор

Компания Segway-Ninebot представила самобалансирующийся электросамокат Ninebot S Max.

Новинка предназначена для использования отдельно (с ручкой или без нее) или в связке с картом GoKart Pro. Ninebot S Max обеспечивает максимальную скорость до 20 км/ч и запас хода до 38 км при использовании в качестве гироскутера. При подключении к Gokart он достигает скорости 37 км/ч, а дальность хода сокращается до 25 км.

Как отмечает производитель, особая форма руля электротранспорта в стилистике гоночного автомобиля не только обеспечивает хорошую поддержку, но и упрощает управление устройством. Высота стойки регулируется в диапазоне от 1,3 до 1,8 м, чувствительность отклика составляет 0,01 с. Встроенный дисплей информирует пользователя о скорости передвижения.

Ninebot S Max оснащен функцией самобалансировки и требует минимальных усилий от владельца по выравниванию положения во время поездки. Новинка весом 22,8 кг оснащена двумя мотор-редукторами и аккумулятором с воздушным охлаждением емкостью 432 Втч.

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В целях безопасности Ninebot S Max получил светодиодные фонари. Устройство имеет 15 запатентованных технологий защиты, которые отвечают за безопасность пользователей при движении и зарядке.

Стоимость новинки на краудфандинговой платформе Indiegogo составляет 849 долларов.