Новая функция вопросов и ответов в TikTok позволит авторам контента общаться с подписчиками

Сервис коротких видео TikTok запустил новую функцию вопросов и ответов (Q&A), которая позволит авторам контента общаться со своими подписчиками. Пользователи смогут задавать им вопросы и получать на них ответы в видео, прямых эфирах или в письменной форме.

Одним из первых появление новой функции заметил специалист по социальным медиа Мэтт Наварра (Matt Navarra).

New! TikTok’s got a Q&A feature! Creators can add Q&A button to profile allowing followers to leave questions which they can answer via video replies or in a livestream h/t @Sphinx pic.twitter.com/aMHt4WGhyC — Matt Navarra (@MattNavarra) January 19, 2021

В настоящее время функция Q&A доступна обладателям общедоступных аккаунтов TikTok, у которых более 10 тыс. подписчиков. Активировать функцию можно в меню настроек приложения TikTok. После этого подписчики увидят два новых значка, с помощью которых можно задать вопрос через страницу профиля пользователя, а также просмотреть комментарии к публикуемым им видео.

Новая функция упрощает взаимодействие между авторами контента и подписчиками, поскольку все отправленные вопросы теперь видны в одной части интерфейса, которая к тому же доступна во время прямых трансляций.