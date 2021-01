Новая функция вопросов и ответов в TikTok позволит авторам контента общаться с подписчиками

Сервис коротких видео TikTok запустил новую функцию вопросов и ответов (Q&A), которая позволит авторам контента общаться со своими подписчиками. Пользователи смогут задавать им вопросы и получать на них ответы в видео, прямых эфирах или в письменной форме.

Одним из первых появление новой функции заметил специалист по социальным медиа Мэтт Наварра (Matt Navarra).

New! TikTok’s got a Q&A feature!

Creators can add Q&A button to profile allowing followers to leave questions which they can answer via video replies or in a livestream

h/t @Sphinx pic.twitter.com/aMHt4WGhyC

— Matt Navarra (@MattNavarra) January 19, 2021