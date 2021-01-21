21.01.2021

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяSoftwareМобильные приложенияНовая функция вопросов и ответов в TikTok позволит авторам контента общаться с подписчиками

Новая функция вопросов и ответов в TikTok позволит авторам контента общаться с подписчиками

TikTok

Сервис коротких видео TikTok запустил новую функцию вопросов и ответов (Q&A), которая позволит авторам контента общаться со своими подписчиками. Пользователи смогут задавать им вопросы и получать на них ответы в видео, прямых эфирах или в письменной форме.

Одним из первых появление новой функции заметил специалист по социальным медиа Мэтт Наварра (Matt Navarra).

В настоящее время функция Q&A доступна обладателям общедоступных аккаунтов TikTok, у которых более 10 тыс. подписчиков. Активировать функцию можно в меню настроек приложения TikTok. После этого подписчики увидят два новых значка, с помощью которых можно задать вопрос через страницу профиля пользователя, а также просмотреть комментарии к публикуемым им видео.

Новая функция упрощает взаимодействие между авторами контента и подписчиками, поскольку все отправленные вопросы теперь видны в одной части интерфейса, которая к тому же доступна во время прямых трансляций.

ТЕГИ:
Чему нас научил COVID-19 в контексте безопасности информационных технологий?
Новости по теме
VR
TikTok представила свой первый э
Мобильные приложения
Google планирует добавить в поис
Статьи
WhatsApp nəhayət TikTok-u üstələ