Ноутбук Huawei MateBook X Pro 2021 оснащен сенсорным экраном формата 3К

Компания Huawei анонсировала ноутбук премиального уровня MateBook X Pro 2021, построенный на базе аппаратной платформы Intel Tiger Lake.

Устройство оснащено сенсорным 13,9-дюймовым дисплеем формата 3К. Яркость достигает 450 кд/м2, контрастность — 1500:1. Заявлен 100% охват цветового пространства sRGB. Панель занимает 91% площади крышки.

Будут доступны версии с процессорами Core i5-1135G7 (2,4–4,2 GHz) и Core i7-1165G7 (2,8–4,7 GHz). Обработкой графики занят ускоритель Intel Iris Xe. Объем оперативной памяти LPDDR4x-4266 может достигать 32 Gb. За хранение данных отвечает твердотельный накопитель NVMe PCIe вместимостью 512 Gb или 1 Tb.

В оснащение ноутбука входят адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1, порты USB Type-C и USB 3.2 Type-A, стандартное 3,5-мм аудиогнездо, веб-камера формата 720р и аудиосистема с четырьмя динамиками. Новинка выполнена в металлическом корпусе. Габариты составляют 304 × 217 × 14,6 мм, вес — 1,33 кг. Установлена операционная система Windows 10.

Покупателям будут предложены цветовые исполнения корпуса: Silver, Deep Space Gray, Emerald Green и Cherry Pink Gold. Стоимость ноутбука Huawei MateBook X Pro 2021 — от 1388 долларов.