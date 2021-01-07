Ноутбук Dell Precision 3550 получил процессоры Intel Tiger Lake-U

Компания Dell представила обновленную версию ноутбука Precision 3550, выпущенного в мае прошлого года. Модель 2021 года получила маркировку Dell Precision 3560.

Ноутбук оснащен 15,6-дюймовым дисплеем с поддержкой разрешения до 4K. Будут доступны новые процессоры Intel Tiger Lake-U, вплоть до Intel Core i7-1185G7 (до 4,8 GHz), до 64 Gb оперативной памяти стандарта DDR4, NVMe-накопителя объемом до 2 Tb. Если встроенной в центральный процессор графической подсистемы Intel Xe 12-го поколения окажется недостаточно, Dell готова оснастить Precision 3560 дискретным профессиональным ускорителем NVIDIA Quadro T500 с 2 Gb выделенной видеопамяти стандарта GDDR6.

Среди особенностей рабочей станции Precision 3560 можно отметить новые тачпад и клавиатуру Dell Pro2. Тачпад стал больше, но лишился выделенных кнопок, а у клавиатуры исчез встроенный джойстик управления.

Аккумуляторная батарея мощностью до 64 Вт·ч поставляется с адаптером питания Type-C мощностью до 130 Вт. В оснащение входят в зависимости от выбранной конфигурации Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1, два интерфейса Thunderbolt 4 (Type-C), два USB 3.2 Gen2 Type-A, один HDMI 2.0, LAN-разъем RJ-45 и комбинированный аудиоразъем 3,5 мм. В виде опций также предлагается оснащение системы сканером отпечатков пальцев и разъемом с поддержкой карт памяти формата microSD. Габариты — 232 × 10,8 × 23,8 мм, вес — 1,59 кг.

Стоимость базовой конфигурации Dell Precision 3560 составляет 1189 долларов. В продажу ноутбук поступит 12 января.