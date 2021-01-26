Номера телефонов пользователей Facebook продаются через бота Telegram

Согласно отчету Motherboard, некий разработчик получил в свои руки базу данных телефонных номеров пользователей Facebook, и теперь продает их с помощью бота Telegram, об этом пишет издание The Verge.

Исследователь в области цифровой безопасности Алон Гал (Alon Gal), сообщает, что разработчик, который запускает этот бот, утверждает, что у него есть информация о 533 млн. пользователей, полученная из-за ранее присутствовавшей уязвимостью в Facebook. Как заявляется в информационном разделе Telegram-бота, в базе данных содержится информация о пользователях Facebook из более чем 100 стран со всего мира.

Эта уязвимость была устранена в 2019 году, так что предлагаемые ботом данные сравнительно устаревшие. Однако это не означает, что угрозы кибербезопасности не существует. Люди редко меняют номера своих телефонов, а значит, мошенники могут воспользоваться этим инструментом, например, для попытки получения доступа к аккаунту.

Для получения полной информации бот требует заплатить 20 долларов — за эту цену приобретается 1 кредит (аналог цифровой валюты, созданной разработчиком для бота). Расценки на пакеты кредитов разнятся и доходят до 5 тыс. долларов за 10 тыс. кредитов.

«Очень важно, чтобы Facebook уведомил своих пользователей об этой утечке. Так можно уменьшить вероятность того, что многие из них могут стать жертвами различных попыток взлома», — отметил Алон Гал.

Пока что компания Facebook не прокомментировала эту ситуацию.