Nissan к 2030 году прекратит поставки бензиновых автомобилей на ключевые рынки

Японский автопроизводитель Nissan Motor Co планирует полностью перейти на выпуск автомобилей с электрическими двигателями к 2030 году. Бренд намерен к этому времени стать мировым лидером по их производству.

Согласно плану, компания намерена отказаться от поставок бензиновых и дизельных транспортных средств на рынки Японии, Китая, США и Европы к 2030 году.

Также Nissan планирует продолжить развитие инноваций, связанных с аккумуляторами, а также приступить к развитию собственной гибридной технологии e-POWER для достижения большей энергоэффективности. Многие процессы производств будут также переведены на электричество. Весь комплекс модернизации должен завершиться к 2050 году.

Кроме того, японские власти разработали так называемую «стратегию зеленого роста», которая включает в себя полный отказ от продаж на территории страны транспортных средств с бензиновыми и дизельными двигателями к середине 30-х годов.