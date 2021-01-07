Нейросеть научили создавать изображения по текстовому описанию

Команда разработчиков компании OpenAI представила новый алгоритм, построенный на базе нейронной сети DALL-E. Искусственный интеллект генерирует изображения по текстовому запросу пользователя, предлагая оригинальные картинки со сравнительно высокой реалистичностью.

Например, алгоритм можно попросить создать изображение арфы в виде улитки или дрона из кукурузы. В ответ нейросеть предоставит иллюстрацию того, что запросил пользователь, причем для ИИ неважно, существует ли такой объект в действительности. Разработчики отмечают, что проводили тренировку с использованием нейросети GPT-3. Для ее обучения использовался датасет из 400 млн. пар текст-изображение, которые были взяты в интернете.

Несмотря на впечатляющие результаты, на которые сегодня способна DALL-E, ее разработчики не спешат выпускать алгоритм в свободный доступ. Они считают, что продвинутые генеративные модели могут оказать серьезное влияние на общество и привести к неоднозначным социальным последствиям.