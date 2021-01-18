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На смартфоны Honor возвращаются сервисы Google

Honor

В конце 2020 года бренд Honor стал полностью независимой компанией. Издание «Коммерсант», ссылаясь на осведомленные о ситуации источники, сообщило о том, что смартфоны, которые будут представлены на рынке в качестве продукции независимой компании Honor, лишатся магазина приложений Huawei AppGallery. Ожидается, что его заменит Google Play Market. Представители Huawei, Honor и Google от комментариев отказались.

По данным источников, бренд Honor готовится представить новую серию смартфонов с поддержкой магазина приложений Google Play и остальными сервисами американской компании уже весной текущего года. На более ранних смартфонах Honor сохранится AppGallery. Ожидается, первым флагманом независимой компании станет Honor V40.

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