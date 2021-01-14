MSI представила ряд мощных ноутбуков с видеокартами NVIDIA GeForce RTX 30-й серии

Компания MSI представила на выставке цифровой электроники CES 2021 ряд новинок, которые получили графику NVIDIA GeForce RTX 30-й серии. Также новые игровые ноутбуки MSI получили поддержку стандарта беспроводной связи Wi-Fi 6E, поддерживающего частоты 6-GHz диапазона.

Ноутбук MSI GS66 Stealth оснащен 15,6-дюймовым экраном, который может предложить разрешение 4К или Full HD, процессором Intel Core i9-10980HK и видеокартой GeForce RTX 3060 с 6 Gb памяти GDDR6.

Модели GP76 и GP66 основаны на процессоре Core i7-10870H и отличаются друг от друга применением 17,3- и 15,6-дюймовых матриц соответственно. Частота обновления матриц обоих устройств составляет 144 Hz при разрешении Full HD. В качестве графического адаптера доступны GeForce RTX 3070 и RTX 3060.

MSI Stealth 15M — самый тонкий в мире 15-дюймовый игровой ноутбук. Его толщина составляет 16,15 мм при весе 1,7 кг. Дисплей представлен IPS-матрицей с разрешением Full HD и частотой обновления 144 Hz. Устройство основано на процессоре Intel Core i7-11375H. В качестве видеокарты используется GeForce RTX 3060. Аналогичные параметры предлагают модели GP76 и GP66 Leopard, первый из которых оснащается 17,3-дюймовым экраном. Но их вес составляет 2,9 и 2,38 кг соответственно.

Модель GF75 Thin также выполнена в тонком корпусе. Толщина 17,3-дюймового ноутбука составляет 22 мм, вес равен 2,3 кг. В устройстве используется процессор Core i7-10750H, работающий в связке с видеокартой GeForce RTX 3060.

Ноутбуки MSI могут предложить поддержку технологии Rsizable Bar, которая позволяет центральному процессору получать полный доступ к памяти видеокарты, что позволяет повысить частоту кадров в играх на 10-15%.