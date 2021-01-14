MSI обновила ноутбук Creator 15 графикой NVIDIA GeForce RTX 30-й серии

Компания MSI представила обновленный ноутбук Creator 15, ориентированный на создателей контента.

Устройство оснащено 15,6-дюймовой панелью, которая поддерживает разрешение формата 4K. Заявлено 100% охвата цветового пространства Adobe RGB. Производитель отмечает, что дисплей ноутбука «гарантирует реалистичное изображение».

Ноутбук построен на базе 8-ядерного процессора Intel Core i7-10870H семейства Comet Lake. Графическая подсистема предусматривает возможность использования новой мобильной видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060 или GeForce RTX 3070 Max-Q. Объем оперативной памяти составляет до 32 Gb, емкость SSD-накопителя – до 1 Tb. Питание ноутбук получает от мощной аккумуляторной батареи на 99 Вт·ч. Вес составляет 2,1 кг. Предусмотрен слот для SD-карт стандарта UHS-III.

Стоимость обновленного ноутбука MSI Creator 15 начинается с отметки 1899 долларов. Продажи начнутся 26 января.