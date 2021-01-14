MSI GE76 Raider Dragon Edition Tiamat: ноутбук с оригинальным дизайном

Компания MSI анонсировала на выставке CES 2021 ноутбук GE76 Raider Dragon Edition Tiamat. При создании устройства с привлекательным узором, выгравированным на его крышке, дизайнеры компании отдали дань уважения древней богине Тиамат, которая считалась в Месопотамии матерью всех богов.

В дополнение к Dragon Edition, MSI представила еще несколько устройств серии GE Raider, включая стандартный 17,3-дюймовый ноутбук GE76 Raider (без рисунка на крышке) и обновленный 15,6-дюймовый ноутбук GE66 Raider.

Все модели могут поставляться с IPS-дисплеем с разрешением 1080p и частотой обновления 300 Hz или 240 Hz. Dragon Edition предлагается также в варианте с экраном 4K UHD, а стандартный GE76 — с дисплеем разрешением 1080p и частотой обновления 144 Hz.

В новых моделях серии GE Raider используются процессоры Intel Core i7 10-го поколения (Dragon Edition может поставляться с Intel Core i9). Устройства получили новые видеокарты NVIDIA GeForce RTX 30-й серии. Конфигурация моделей GE66 и Dragon Edition может включать видеокарты RTX 3070 или RTX 3080, а стандартная версия GE76 — видеокарту RTX 3080. Объем оперативной памяти — 32 Gb, вместимость NVMe SSD — до 1 Tb.

MSI утверждает, что новые ноутбуки «мастерски справляются со всеми играми класса AAA». Новинки также являются одними из первых ноутбуков в отрасли с поддержкой технологии Wi-Fi 6E.

Особенностью серии GE Raider является яркая светодиодная полоса вокруг переднего края корпуса. Емкость аккумуляторной батареи у всех моделей — внушительные 99,9 Втч. В оснащение также входят два порта USB-C, три порта USB-A, HDMI 2.0, Mini DisplayPort 1.4, Ethernet, аудиоразъем и кардридер. Модели GE76 и GE76 Raider Dragon Edition Tiamat оснащены динамиком Duo Wave с фирменным шумоподавлением от MSI.

Стоимость ноутбука GE76 Raider Dragon Edition пока неизвестна. Ожидается, что новинка поступит в продажу в середине или конце февраля. На ноутбуки GE76 и GE66 по цене от 1499 долларов и 2199 долларов соответственно уже можно оформить предварительный заказ.