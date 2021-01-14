MSI анонсировала мониторы серии PRO MP271 для рабочих систем

В рамках выставки CES 2021 компания MSI анонсировала 27-дюймовые мониторы серии PRO MP271. Устройства оснащаются высококлассными IPS-матрицами с широкими углами обзора и отличной цветопередачей. Они оказывают минимум негативного воздействия на глаза при длительной работе.

Модели PRO MP271QP (разрешение 2560 × 1440 пикселей), PRO MP271P и PRO MP271 (оба 1920 × 1080 пикселей) получили поддержку технологии MSI Anti-Flicker, устраняющей мерцание, что обеспечивает дополнительный комфорт и меньшую утомляемость при длительной работе за компьютером. Специальный профиль настроек позволяет уменьшить количество излучаемого мониторами синего света.

Удобству использования мониторов серии PRO MP271 способствует полностью регулируемая подставка. Мониторы можно поворачивать на 90 градусов для использования в портретной ориентации. Устройства оснащены двумя 2-Вт динамиками и креплением VESA.