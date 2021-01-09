09.01.2021

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Motorola представила четыре недорогих смартфона стоимостью от 169 долларов

Motorola

Компания Motorola представила сразу четыре новых смартфона. Все новинки оснащены процессором Qualcomm Snapdragon. Были представлены следующие модели: Moto G Play, Moto G Power, Moto G Stylus и Motorola One 5G Ace.

Motorola Moto G Play (2021)

Moto G Play (2021) — самая доступная модель из представленных. Смартфон оснащен 6,5-дюймовым LCD-дисплеем формата HD+, процессором Snapdragon 460, 3 Gb оперативной и 32 Gb постоянной памяти, аккумулятором на 5000 мАч и двойной камерой с сенсорами на 13 и 2 Мп. Фронтальная камера разрешением 5 Мп. Стоимость составляет 169 долларов.

Moto G Power (2021) — модель с повышенной автономностью. Смартфон оборудован 6,6-дюймовым LCD-дисплеем HD+, процессором Snapdragon 662. Объем ОЗУ может составлять 3 или 4 Gb, вместимость флеш-накопителя — 32 или 64 Gb. Аппарат оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч. Основная камера тройная с модулями на 48, 2 и 2 Мп. Фронтальная камера разрешением 8 Мп. В продажу поступит по цене от 199 долларов.

Moto G Stylus (2021) – как понятно из названия, смартфон оснащен встроенным стилусом, который хранится в нижней части корпуса. Модель оснащена 6,8-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+, процессором Snapdragon 678 с поддержкой 4G, 4 Gb оперативной памяти, накопителем на 128 Gb, аккумулятором емкостью 4000 мАч. Основная камера тройная с датчиками на 48, 8 и 2 Мп, фронтальная камера использует 16 Мп датчик. Смартфон будет предложен за 299 долларов.

Motorola

Motorola One 5G Ace получил 6,7-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD+. Установлен процессор Snapdragon 750G с поддержкой сетей пятого поколения, 4 или 6 Gb оперативной памяти, накопитель объемом 64 или 128 Gb и аккумулятор емкостью 5000 мАч. Тройная основная камера с главным модулем на 48 Мп, сверхширокоугольной оптикой на 8 Мп и макрообъективом на 2 Мп. Предусмотрено наличие NFC. Стоимость стартует с 399 долларов.

Все новинки располагают портом USB Type-C и 3,5-мм гнездом для наушников. Установлена операционная система Android 10, но компания обещает обновление до Android 11. Продажи начнутся 14 января.

 

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