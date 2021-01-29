29.01.2021

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Motorola показала станцию дистанционной беспроводной зарядки

Motorola One Hyper

Сегодня компания Xiaomi анонсировала новую технологию беспроводной зарядки следующего поколения Mi Air Charge, которая позволяет заряжать одновременно несколько устройств на расстоянии до нескольких метров. О похожем решении сегодня рассказала и компания Motorola.

Система получила название Motorola One Hyper. Генеральный менеджер подразделения мобильных телефонов Lenovo в Китае заявил, что подобное решение предлагает куда большее расстояние, чем распространенная сегодня технология Qi, при этом она позволяет заряжать несколько смартфонов одновременно. В частности, Motorola One Hyper позволяет подзаряжать до семи устройств, которые могут находиться на расстоянии до одного метра от зарядной станции. Показатели мощности пока не раскрываются.

В видеоролике видно, что процесс передачи энергии прерывается, если между источником и потребителем оказывается какой-либо объект — в данном случае рука.

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