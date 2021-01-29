Motorola показала станцию дистанционной беспроводной зарядки

Сегодня компания Xiaomi анонсировала новую технологию беспроводной зарядки следующего поколения Mi Air Charge, которая позволяет заряжать одновременно несколько устройств на расстоянии до нескольких метров. О похожем решении сегодня рассказала и компания Motorola.

Система получила название Motorola One Hyper. Генеральный менеджер подразделения мобильных телефонов Lenovo в Китае заявил, что подобное решение предлагает куда большее расстояние, чем распространенная сегодня технология Qi, при этом она позволяет заряжать несколько смартфонов одновременно. В частности, Motorola One Hyper позволяет подзаряжать до семи устройств, которые могут находиться на расстоянии до одного метра от зарядной станции. Показатели мощности пока не раскрываются.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

В видеоролике видно, что процесс передачи энергии прерывается, если между источником и потребителем оказывается какой-либо объект — в данном случае рука.