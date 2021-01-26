Motorola Edge S: процессор Snapdragon 870 и аккумулятор 5000 мА•ч стоимостью от 309 долларов

Компания Motorola представила свой новый флагманский смартфон Motorola Edge S. Он первым в мире получил недавно анонсированный процессор Qualcomm Snapdragon 870.

Гаджет оснащен 6,7-дюймовым дисплеем Full HD+, соотношением сторон 21:9, частотой обновления 90 Hz и яркостью до 560 кд/м2. Заявлена поддержка HDR10.

Аппаратная основа новинки – новейший процессор Snapdragon 870, который объединяет восемь ядер Kryo 585 с тактовой частотой до 3,2 GHz, графический ускоритель Adreno 650 и сотовый модем Snapdragon X55 5G. Смартфон оснащается 6 или 8 Gb оперативной памяти LPDDR5 и накопителем типа UFS 3.1 на 128 или 256 Gb с возможностью расширения.

Основная камера представлена следующими датчиками: главный на 64 Мп (f/1.7), 16 Мп блок с широкоугольной оптикой (угол обзора составляет 121 градус), 2 Мп макромодуль и ToF-сенсор. Заявлена поддержка множества режимов съемки, в том числе запись видео в формате 6K. В левом верхнем углу экрана располагается двойная фронтальная камера с датчиками на 16 и 8 Мп.

За автономность устройства отвечает большой аккумулятор емкостью 5000 мА·ч с поддержкой быстрой 20-ваттной зарядки. В оснащение новинки входят адаптеры Wi-Fi 6 802.11ax и Bluetooth 5.1, контроллер NFC, порт USB Type-C, 3,5-мм аудиогнездо. Сканер отпечатков пальцев встроен в кнопку включения на правой грани. Габариты составляют 168,38 × 73,97 × 9,63 мм, вес – 215 гр. Смартфон функционирует под управлением операционной системы Android 11.

Motorola Edge S предлагается в трех версиях: 6/128 Gb памяти за 309 долларов, 8/128 Gb за 370 долларов и 8/256 Gb за 433 доллара. Новинка уже доступна для предварительного заказа.