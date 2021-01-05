Microsoft заменит Mail и Calendar в Windows 10 новым приложением Outlook

Компания Microsoft разрабатывает новый универсальный клиент Outlook для Windows и Mac. Новое приложение предназначено для замены Почты (Mail) и Календаря (Calendar) в Windows 10. Приложение разрабатывается под кодовым именем Monarch, а его основой стала веб-версия Outlook.

Цель проекта Monarch заключается в том, чтобы заменить существующие версии Outlook для разных платформ универсальным приложением One Outlook с унифицированным пользовательским интерфейсом и кодовой базой. Предполагается, что новое приложение будет более тесно интегрировано с операционной системой, благодаря чему удастся реализовать различные функции, такие как поддержка автономного хранилища, общих уведомлений и другие.

Сообщается, что Microsoft предложит бета-версию универсального приложения Outlook в конце этого года, а в 2022 году планируется замена приложений Календарь и Почта в Windows 10.