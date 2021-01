Linux теперь доступен на компьютерах Mac с процессором M1

С момента анонса новых компьютеров Mac, оснащенных ARM-процессором M1, разработчики работали над запуском различных операционных систем на платформе Apple Silicon, включая Windows и Linux. Теперь, благодаря команде Corellium, можно запускать Ubuntu, популярный дистрибутив Linux, на новых компьютерах Mac с чипом M1.

Об этом в Twitter рассказал технический директор Corellium Крис Уэйд. Он отметил, что Ubuntu полностью работоспособна при загрузке с USB. Есть поддержка USB, I2C и DART, но сеть работает только через USB-C донгл и пока не поддерживается аппаратное ускорение.

Linux is now completely usable on the Mac mini M1. Booting from USB a full Ubuntu desktop (rpi). Network works via a USB c dongle. Update includes support for USB, I2C, DART. We will push changes to our GitHub and a tutorial later today. Thanks to the @CorelliumHQ team ❤️🙏 pic.twitter.com/uBDbDmvJUG

— Chris Wade (@cmwdotme) January 20, 2021