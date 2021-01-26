LG разработала цифровые автомобильные ключи нового поколения

Компания LG Innotek, подразделение по производству электрических компонентов LG Group, разработала специальный модуль цифрового автомобильного ключа, который позволит владельцам полностью отказаться от привычных брелоков.

Говорится о точном определении местоположения и высокой степени безопасности. LG Innotek утверждает, что у существующих модулей цифровых автомобильных ключей более низкий уровень точности с точки зрения определения местоположения, и они более уязвимы для взлома.

Новые ключи предлагают в пять раз более точный поиск припаркованного автомобиля, функцию открытия или запирания дверей, а также удаленный запуск с помощью смартфона.

По словам компании, повысить точность определения местоположения удалось за счет применения технологии сверхширокополосной связи (UWB), технологии NFC и собственного алгоритма. Для повышения безопасности модуля LG Innotek использовала собственную технологию предотвращения взлома. Диапазон ошибки определения модулем местоположения смартфона и автомобиля был уменьшен с 50 см до менее 10 см. Из дополнительных особенностей электронного ключа заявлено распознавание местонахождения пассажиров, а также подстройка зеркала и водительского сидения.

Массовое производство электронных ключей компания планирует начать в этом году.