LG может скоро уйти с рынка смартфонов

Компания LG переживает не лучшие времена на рынке смартфонов. Мобильное подразделение компании было неуспешным почти 6 лет, принеся в общей сложности 4,5 млрд. долларов убытков.

LG официально подтвердила, что рассматривает возможность ухода с рынка смартфонов в 2022 году. Рассматриваются различные варианты, включая продажу бизнеса. В эту среду CEO компании Квон Бонг-Сок (Kwon Bong-seok) разослал сотрудникам сообщение:

«Мы в LG Electronics считаем, что настало время, когда нам необходимо принять оптимальное решение в отношении нашего мобильного подразделения, учитывая нашу текущую и будущую конкурентоспособность».

Глава LG добавил, что вне зависимости от принятого решения сотрудникам мобильного направления не стоит волноваться, они не лишатся своих рабочих мест.