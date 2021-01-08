Lenovo Tab P11: доступный планшет с процессором Snapdragon 662 и дисплеем 2К

Компания Lenovo выпустила новый доступный планшет Tab P11 толщиной 7,5 мм. Новинка получила IPS-дисплей диагональю 11 дюймов с разрешением 2000 х 1200 пикселей и яркостью 400 кд/м2. Технология Eye Care уменьшает интенсивность синего спектра подсветки.

Планшет построен на базе процессора Snapdragon 662. Чип объединяет восемь ядер Kryo 260 с тактовой частотой до 2,0 GHz, графический ускоритель Adreno 610 и сотовый модем Snapdragon X11 LTE. Объем оперативной памяти составляет 4 или 6 Gb, вместимость встроенного накопителя — 64 или 128 Gb. Основная камера разрешением 13 Мп, фронтальная – 8 Мп.

Заявленная автономность модели, оснащенной аккумулятором на 7500 мА·ч, составляет до 15 часов. В оснащение входят адаптер беспроводной связи Wi-Fi 6, слот для карты microSD, порт USB Type-C и четыре стереодинамика с поддержкой технологии объемного звучания Dolby Atmos. Есть поддержка стилуса Lenovo второго поколения. Установлена операционная система Android 10.

Стоимость планшета Lenovo Tab P11 составляет от 229 долларов. В продажу поступит в этом месяце.