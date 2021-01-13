Lenovo представила новые игровые ноутбуки серии Legion с процессорами AMD и графикой NVIDIA

Компания Lenovo расширила ассортимент своей игровой продукции в рамках серии Legion. На выставке CES 2021 было представлено сразу несколько новых моделей — Legion 5 в двух вариантах размера, Legion 5 Pro, Legion 7 и Legion Slim 7.

Lenovo Legion 5 представлен в модификациях с 15,6- и 17,3-дюймовыми дисплеями. В первом случае частота обновления достигает 165 Hz, во втором — 144 Hz. При этом разрешение одинаковое — Full HD.

Модель Legion 5 Pro получила экран диагональю 16 дюймов с разрешением 2560 x 1600 пикселей, частотой обновления 165 Hz, соотношением сторон 16:10, временем отклика 3 мс и максимальной яркостью 500 нит. Такая же панель применена в ноутбуке Legion 7.

Legion Slim 7 оснащен дисплеем размером 15,6 дюйма по диагонали. Это может быть панель формата 4К с частотой обновления 60 Hz или матрица Full HD) с частотой обновления 165 Hz и временем отклика в 3 мс.

Ноутбуки Legion 5 и Legion 5 Pro в максимальной конфигурации используют процессор семейства Ryzen 7 5000, модель Legion 7 — Ryzen 9 5000, Legion Slim 7 — Ryzen 9 5900H. Объем оперативной памяти DDR4-3200 может достигать 32 Gb. За хранение данных отвечает твердотельный накопитель M.2 PCIe NVMe вместимостью до 1 или 2 Tb (в зависимости от модели). Во всех случаях установлена видеокарта серии NVIDIA GeForce RTX.

В оснащение ноутбуков входят адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1, порты USB Type-C 3.2 и USB Type-A 3.2, аудиосистема Harman с двумя 2-ваттными динамиками, веб-камера 720p и клавиатура с подсветкой.

Стоимость ноутбуков Legion 5 и Legion 5 Pro составит от 770 и 1000 долларов. Продажи начнутся в марте. Версия Legion 7 станет доступна в июне по цене от 1670 долларов. Стоимость и дата начала продаж Legion Slim 7 не сообщаются.