Lenovo представила мощные ноутбуки IdeaPad 5i Pro и 5 Pro

Компания Lenovo в преддверии выставки CES 2021 представила портативные компьютеры IdeaPad 5i Pro и IdeaPad 5 Pro. Отмечается, что это самые мощные ноутбуки в истории семейства IdeaPad.

Модель IdeaPad 5i Pro оснащена процессором Intel 11-го поколения (вплоть до Core i7). Будут предложены версии с 14-дюймовым дисплеем 2.8K (16:10) с частотой обновления 90 Hz и с 16-дюймовым экраном 2.5K (16:10) с частотой обновления 120 Hz. Максимальный объем оперативной памяти составляет 16 Gb.

IdeaPad 5 Pro получил процессоры семейства AMD Ryzen Mobile. Будут доступны опции с такими же дисплеями, как и у Intel-вариантов. Но 16-дюймовая модификация получит до 32 Gb ОЗУ.

Для всех устройств предусмотрена возможность установки дискретного графического ускорителя NVIDIA MX450. При этом для старшей AMD-версии будет доступна видеокарта NVIDIA GeForce RTX. Ноутбуки оснащены твердотельным накопителем PCIe M.2 вместимостью до 1 Tb. Имеется адаптер беспроводной связи Wi-Fi 6. Применяется операционная система Windows 10.

Стоимость новинок Lenovo составит от 700 евро, в продажу поступят весной.