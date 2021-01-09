09.01.2021

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяТехнологииНоутбукиLenovo показала ноутбук IdeaPad 5G с автономностью до 20 часов

Lenovo показала ноутбук IdeaPad 5G с автономностью до 20 часов

Lenovo IdeaPad 5G

Не дожидаясь начала выставки CES 2021, компания Lenovo показала новую модель портативного компьютера IdeaPad 5G. Новинка примечательна не только встроенным 5G-модемом, но и внушительной по меркам своего класса автономностью. На одном заряде аккумуляторной батареи емкостью 51 Втч ноутбук способен проработать до 20 часов.

Lenovo IdeaPad 5G

Lenovo IdeaPad 5G выполнен на аппаратной платформе Qualcomm Snapdragon 8cx с графическим ускорителем Adreno 680 и модемом Snapdragon X55. Компания также выпустит более доступную модификацию устройства на чипе Snapdragon 8c для работы в сетях LTE.

Новинки оборудованы 14-дюймовым дисплеем формата Full HD, заявлен 100% охват цветового пространства sRGB. Обе версии получат 8 Gb оперативной памяти LPDDR4X и SSD-накопитель объемом 512 Gb в максимальных конфигурациях.

В оснащение входят Wi-Fi 5, три порта USB Type-A, один USB 3.2 Type-C с функцией зарядки и комбинированный аудиоразъем. Есть встроенная веб-камера с инфракрасным датчиком для биометрической авторизации Windows Hello. Габариты составляют 321,7 х 207 х 14,9, вес — 1,2 кг. В качестве операционной системы применяется Windows 10.

Стоимость и дату начала продаж компания раскроет на предстоящей CES 2021.

ТЕГИ:
Sony анонсировала телевизоры Bravia XR с интеллектуальным процессором на основе Google TV
Новости по теме
Ноутбуки
Samsung представила Galaxy Chrom
Планшеты
Lenovo Tab P11: доступный планше
Ноутбуки
Представлены ультрабуки LG Gram