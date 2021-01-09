Lenovo показала ноутбук IdeaPad 5G с автономностью до 20 часов

Не дожидаясь начала выставки CES 2021, компания Lenovo показала новую модель портативного компьютера IdeaPad 5G. Новинка примечательна не только встроенным 5G-модемом, но и внушительной по меркам своего класса автономностью. На одном заряде аккумуляторной батареи емкостью 51 Втч ноутбук способен проработать до 20 часов.

Lenovo IdeaPad 5G выполнен на аппаратной платформе Qualcomm Snapdragon 8cx с графическим ускорителем Adreno 680 и модемом Snapdragon X55. Компания также выпустит более доступную модификацию устройства на чипе Snapdragon 8c для работы в сетях LTE.

Новинки оборудованы 14-дюймовым дисплеем формата Full HD, заявлен 100% охват цветового пространства sRGB. Обе версии получат 8 Gb оперативной памяти LPDDR4X и SSD-накопитель объемом 512 Gb в максимальных конфигурациях.

В оснащение входят Wi-Fi 5, три порта USB Type-A, один USB 3.2 Type-C с функцией зарядки и комбинированный аудиоразъем. Есть встроенная веб-камера с инфракрасным датчиком для биометрической авторизации Windows Hello. Габариты составляют 321,7 х 207 х 14,9, вес — 1,2 кг. В качестве операционной системы применяется Windows 10.

Стоимость и дату начала продаж компания раскроет на предстоящей CES 2021.