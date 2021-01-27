Конструкторы сайтов

Если вы хотите создать свой собственный сайт в Сети, то можно воспользоваться конструктором web-сайтов. Хорошая новость заключается в том, что лучший конструктор web-сайтов сделает большую часть тяжелой работы за вас, без необходимости кодирования, а большинство сервисов предлагают простую функцию drag-and-drop для дополнительного удобства. Если вы не знаете, как должен выглядеть ваш сайт, конструкторы смогут помочь и в этом. В комплекте предлагается множество шаблонов, также известных как темы, которые помогут вам начать работу. Просто добавьте текст и изображения в макет! Но как выбрать подходящий конструктор, учитывая, что их достаточно много на рынке? Мы собрали 8 самых удачных платформ для создания web-сайтов и объясним, какие возможности они предлагают, опишем в общих чертах, сколько стоят их услуги, а также упомянем уникальные функции. Если вы не предполагаете тратить какие-то деньги на покупку конструктора, то в конце статьи вы получите информацию о трех абсолютно бесплатных платформах.

1. Wix

Бесплатная пробная версия: 14 дней

Бесплатная версия: Есть

Цена: от 3 до 18 фунтов стерлингов в месяц

Сайт: https://www.wix.com

Легко использовать

Множество функций

Грамотно разработанный интерфейс

Wix — лучший конструктор сайтов на рынке, главным образом потому, что его редактор поддерживает функцию drag-and-drop и очень прост в использовании. Но это не значит, что все сайты на Wix выглядят одинаково. Платформа на самом деле предлагает большую гибкость в дизайне. А если вы хотите еще больше упростить свою задачу, то можете воспользоваться библиотекой, которая предлагает более 500 шаблонов. Они разделены на категории по дизайну или сфере возможной деятельности, поэтому найти подходящий макет будет очень легко. Цена пакета зависит от того, чего вы хотите. Вы можете просто воспользоваться бесплатным вариантом, который предлагает все необходимое для создания простого web-сайта и обеспечения его непрерывной работы. Конечно, у этого плана есть ограничения. Вы получите ограниченную пропускную способность и дисковое пространство в 500 Mb, доменное имя под брендом Wix и рекламу Wix на вашем сайте. Но так как вы абсолютно ничего не платите за эту услугу, вы не можете жаловаться на это. Между тем, платные планы довольно доступны. Перейдя на один из них, вы сможете создать для своего сайта персональный домен, отключить рекламу, увеличить пропускную способность и объем хранилища, а также добавить интернет-магазин, если есть такая необходимость. Короче говоря, хотите ли вы просто поиграться и научиться создать web-сайты, создать полноценный бизнес в Сети или что-то другое, Wix предоставляет для этого простую в использовании систему по отличной цене.

2. Hostgator

Бесплатная пробная версия: 14 дней

Бесплатная версия: Нет

Цена: 2,75-5,95 доллара в месяц.

Сайт: https://www.hostgator.com

Быстрый запуск сайтов

Неограниченное хранилище по доступному тарифу

Хорошая поддержка клиентов

Ограниченные возможности блога

Hostgator более известен как хостинг-провайдер, но у этой платформы также есть очень хороший конструктор сайтов, который называется Gator. Он включает в себя редактор с поддержкой функции drag-and-drop, как в Wix, и 150 шаблонов на выбор, чтобы вы могли сразу начать работу. Платформа очень проста в использовании, хотя ее функции немного ограничены по сравнению с рядом других конструкторов из нашего списка. Например, если вы создаете блог, то не сможете планировать публикации или разрешать посетителям добавлять комментарии, кроме комментариев Facebook. Однако, если у вас небольшой бизнес и вы просто хотите, чтобы базовый сайт работал быстро, — это очень хороший вариант! В частности, с неограниченным хранилищем даже в начальном плане за 2,75 доллара в месяц вы сможете добавить на свой сайт столько изображений и видео, сколько захотите. А если вы столкнетесь с проблемой, то есть поддержка 24/7/365 через чат, электронную почту и даже по телефону.

3. Squarespace

Бесплатная пробная версия: 14 дней

Бесплатная версия: Нет

Цена: от 10 до 30 фунтов стерлингов в месяц

Сайт: https://www.squarespace.com

Красивый дизайн

Возможность сосредоточиться на креативе

Нет бесплатного плана

Не самый дешевый

Squarespace — это конструктор, популярный среди творческих профессионалов, таких как дизайнеры, художники и фотографы. Во многом благодаря красиво оформленным шаблонам. Созданные креативными дизайнерами для дизайнеров, они созданы с учетом того, чтобы показать ваше портфолио в наиболее выигрышном свете. Squarespace также является хорошим вариантом для создания интернет-магазина, ведения блога или продвижения вашего подкаста. Тем не менее, платформа привлекает не только креативных людей. Вы также найдете здесь специализированные шаблоны для широкого спектра других видов бизнеса, например, ресторанов или строительных компаний. Все они великолепно спроектированы и легко настраиваются. Интерфейс конструктора поддерживает функцию drag-and-drop, прост в использовании, а также поможет полезными подсказками каждый раз, когда вы наводите указатель мыши на любую часть страницы. Правда, редактор не такой интуитивно понятный, как у Wix. Основным недостатком Squarespace является цена, которая немного выше, чем у большинства других платформ. Squarespace не предлагает бесплатный план, но есть 14-дневная бесплатная пробная версия, которой должно быть более чем достаточно, чтобы проверить, подходит ли вам этот конструктор, прежде чем совершать покупку. На самом деле, 10 минут просмотра только шаблонов, вероятно, будет достаточно, чтобы решить, подходит ли вам Squarespace.

4. Jimdo

Бесплатная пробная версия: Нет

Бесплатная версия: Есть

Цена: 9-39 фунтов стерлингов в месяц

Сайт: https://www.jimdo.com

Легко использовать

Сайты загружаются быстро

Есть бесплатный план

Ограниченная поддержка клиентов

Вас пугает сама идея использования конструктора сайтов и вы хотите что-то очень простое в использовании? Тогда вам стоит проверить Jimdo. Хотя у него не так много функций, как у других конструкторов из нашего списка, его интерфейс довольно прост для понимания и очень хорошо работает на практике. Он работает очень быстро и этот принцип распространяется на сам сайт, который обычно быстро загружается на стороне пользователя. С другой стороны, поддержка довольно ограничена. Нет возможности обратиться к разработчикам в чате или по телефону, и, если вы не пользуетесь самым дорогим тарифным планом, то придется ждать ответа по электронной почте в течение двух дней. Однако, можно сказать, что это хороший вариант для абсолютных новичков, которые просто хотят создать что-то простое, особенно на бесплатном плане.

5. 1&1 IONOS MyWebsite Now

Бесплатная пробная версия: 30-дневная гарантия возврата денег

Бесплатная версия: Нет

Цена: бесплатно в течение 6 месяцев, затем от 9 до 25 фунтов стерлингов в месяц

Сайт: https://www.ionos.co.uk/websites/website-builder

Ориентация на малый бизнес

Хорошая поддержка по телефону

Первые 6 месяцев бесплатно

Не самый дешевый

Основанная в 1988 году компания 1&1 является одним из старейших и признанных провайдеров web-хостинга. Собственная платформа для создания web-сайтов носит название MyWebsite Now. Компания и ее платформа ориентированы на малый бизнес, представителям которого нужно запустить web-сайт, но они не хотят тратить на это много времени и усилий. И даже денег… Потому что первые 6 месяцев пользования конструктором предоставляются бесплатно. MyWebsite Now предоставляет более 400 шаблонов, в которых можно выполнять поиск по теме или ключевому слову. Интерфейс предлагает множество различных функций для настройки вашего сайта, а все дополнительные функции умело спрятаны во всплывающих окнах, которые появляются только при щелчке правой кнопкой мыши в соответствующей области. Если вы столкнетесь с проблемой при создании сайта, компания предлагает круглосуточную поддержку по телефону с гораздо более быстрым откликом, чем у других компаний. Таким образом, хоть эта услуга немного дороже, чем просят создатели других конструкторов, мы считаем, что она представляет собой хорошую ценность.

6. Voog

Бесплатная пробная версия: 30 дней

Бесплатная версия: Нет

Цена: 8-39 евро в месяц

Сайт: https://www.voog.com/?referrer=techradar

Мощное управление

Хорошие возможности настройки

Поддерживает несколько языков

Не для новичков

Многие конструкторы стараются максимально упростить работу для новичков, но, если у вас есть некоторый опыт, возможно, вам будет интереснее контролировать то, как ваш сайт выглядит и работает. Это сделало бы вас тем покупателем, на котором Voog сосредоточен, особенно если вы web-дизайнер или разработчик. Компания была образована в начале XXI века, когда основатели управляли цифровым агентством и были разочарованы необходимостью создания CMS для каждого отдельного web-сайта. Поэтому они начали работать над созданием универсальной CMS, которую мог бы использовать любой пользователь. Результатом стал Voog. И это отличный выбор, если у вас есть небольшие познания в области web-строительства, и вы ищете возможности для максимальной кастомизации своего сайта. Редактор блогов здесь особенно мощный и многофункциональный. Хотя количество доступных шаблонов ограничено, каждый из них очень хорошо проработан. Что больше всего отличает Voog, так это его поддержка нескольких языков. Достаточно всего нескольких щелчков мышью, чтобы убедиться, что ваш сайт доступен, например, на английском, французском и немецком языках. Посетители сайта могут выбрать язык в меню или сайт может автоматически менять язык в зависимости от их местонахождения.

7. Weebly

Бесплатная пробная версия: 14 дней

Бесплатная версия: Есть

Цена: от 4 до 18 фунтов стерлингов в месяц

Сайт: https://shareasale-analytics.com

Электронная торговля

Очень прост в использовании

Бесплатная версия

Weebly очень похож на Wix как с точки зрения способа создания сайта, так и с точки зрения цен. Интерфейс с функцией drag-and-drop очень прост в использовании, и, хотя он не такой многофункциональный как Wix, требуется немного меньше времени на обучение. Weebly предлагает вам сотни шаблонов на выбор, и вам особенно понравится, что можно получить доступ к бесплатным изображениям. Это может оказаться очень полезным, если вы создаете сайт для малого бизнеса, который не всегда может устроить фотосессию для наполнения сайта контентом. Если вы заинтересованы в электронной коммерции, вам стоит попробовать более дешевый план Weebly, который, по нашему мнению, более выгоден, чем план Wix. Также обратите внимание, что в отличие от Wix, Weebly предлагает поддержку в чате. И, что, возможно, является лучшим преимуществом, вы можете экспортировать свой сайт Weebly на другую платформу, загрузив его в zip-файл. Однако учтите, что вы не можете постоянно сохранять разные версии своего сайта в Сети, как это можно делать с Wix, что делает резервное копирование более сложной задачей.

8. Duda

Бесплатная пробная версия: 14 дней

Бесплатная версия: Нет

Цена: от 14 до 44 долларов в месяц

Сайт: https://www.duda.co/?sscid=c1k4_lzt0l

Щедрый бесплатный план

Ориентирован на мобильные устройства

Можно сохранить сайт как шаблон

Не самый дешевый

Компания Duda была основана в 2009 году двумя программистами, которые почувствовали, какое влияние окажет на просмотр web-страниц появление iPhone. Следовательно, платформа была создана с нуля для тех, кто хочет, чтобы их сайт работал на мобильных устройствах так же хорошо, как и на настольных компьютерах. Так, например, когда вы нажимаете на миниатюру определенного шаблона, то можете мгновенно просмотреть, как он будет выглядеть на компьютере, смартфоне или планшете. Вы получите те же параметры просмотра, когда начнете создавать свой сайт. В целом интерфейс приятный, быстрый и отзывчивый. Нам особенно понравилось, как вы можете скопировать созданный вами web-сайт или сохранить его в качестве шаблона. Это удобно, например, когда вам нужно создать несколько мини-сайтов для одной кампании.

Лучшие бесплатные конструкторы сайтов

1. IM Creator

Cайт: https://www.imcreator.com/

Бесплатный безлимитный хостинг

Хороший выбор шаблонов

Функционал для электронной торговли

Придется подать заявку на бесплатный доступ

IM Creator, основанный бывшим сотрудником Wix, предлагает широкий выбор шаблонов в различных категориях, от спорта и медицины до бизнеса и науки. Используйте один из них для создания своего сайта или начните с пустой страницы и воплотите в реальность собственный дизайн. Будем откровенны, IM Creator не так удобен и прост в использовании, как, скажем, Wix или Weebly, но он предлагает то, чего нет у web-разработчиков. Студенты, художники и некоммерческие организации могут подать заявку на бесплатную учетную запись с бесплатным неограниченным хостингом, без рекламы и с возможностью подключения функционала on-line магазина. Но вы должны предоставить объяснение, почему вам нужен web-сайт, а взамен получите довольно выгодную сделку.

2. WordPress

Сайт: https://wordpress.org/

Хорошая документация

Точный контроль над вашим сайтом

Большая кривая обучения

Хостинг не бесплатный

WordPress.org — это проект с открытым исходным кодом, который существует уже несколько десятилетий, позволяя поколениям людей создавать сайты бесплатно, хотя вам нужно позаботиться о доменном имени и web-хостинге отдельно. С точки зрения простоты, это далеко от простых интерфейсов с функционалом drag-and-drop, предлагаемых платными конструкторами из нашего списка. Так что, если вы новичок, потребуется время, чтобы освоить WordPress. С другой стороны, у вас будет полный контроль над тем, как ваш сайт выглядит и ощущается. И чтобы вы быстро освоились, есть много хорошей документации, процветающее всемирное сообщество и масса другой помощи, разбросанной по Сети.

3. Joomla!

Сайт: https://www.joomla.org/

Есть вариант бесплатного хостинга

Высокий уровень контроля

Дружелюбное сообщество

Большая кривая обучения

Конструктор Joomla! похож на WordPress. Это тоже программное обеспечение с открытым исходным кодом, которое вы можете использовать для создания собственного сайта, не платя ни копейки. Кроме того, если вы создадите свой сайт через launch.joomla.org, то можете даже получить бесплатный хостинг и бесплатный домен, заканчивающийся на joomla.com. Joomla! не так популярен, как WordPress, который доминирует в области программного обеспечения с открытым исходным кодом во всем мире, но он по-прежнему может похвастаться оживленным сообществом, а некоторые говорят, что стал более дружелюбным и открытым. Как и в WordPress, здесь требуется большая кривая обучения, так что работа с Joomla! не для слабонервных, но в итоге вы сможете настроить свой сайт по своему вкусу.

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И в заключение мы бы хотели познакомить вас с конструктором сайтов Owbike, созданным азербайджанскими разработчиками

Owbike

Бесплатная пробная версия: 30 дней

Бесплатная версия: Нет

Цена: от 5 до 50 манатов в месяц

Сайт: https://owbike.com/

Локальный продукт и локальная поддержка

Функционал для электронной торговли

Отсутствие шаблонов

С момента создания сайта с помощью Owbike вы можете бесплатно тестировать платформу в течение 30 дней в зависимости от предоставленного вам пробного периода. После перехода на желаемый тариф вам будет предложено больше возможностей, включая создание электронного магазина. Кому-то может не понравиться отсутствие готовых шаблонов, поэтому новичкам воспользоваться этим конструктором будет не так просто. Но ваш сайт будет сохранять единый дизайн на любых актуальных устройствах. На момент подготовки этого материала с помощью этой платформы было создано 546 сайтов. Текущая версия конструктора — 2.3.