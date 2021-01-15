Компания Xiaomi попала под санкции США

Администрация президента США Дональда Трампа внесла десять китайских компаний в черный список, сделки с которыми запрещены американским инвесторам. В частности, в список попали авиаперевозчик Comac и популярный производитель смартфонов Xiaomi.

Президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий американцам с 11 января текущего года приобретать ценные бумаги компаний, имеющих какую-либо связь с китайскими военными. Он заявил, что такие организации финансируют военно-промышленный комплекс КНР. По данным Reuters, инвесторы обязаны вывести свои активы из перечисленных в списке компаний в срок до 11 ноября 2021 года. А это в свою очередь, вызовет отток капитала и падение стоимости акций компаний.

Закон, обязывающий Министерство обороны составлять каталог компаний, принадлежащих или контролируемых китайскими военными, был принят в США в 1999 году. На сегодня в этот реестр включены 35 компаний.

Xiaomi прокомментировала ситуацию — по словам представителя, компания работает в нормальном режиме. Xiaomi планирует предпринять необходимые меры, чтобы защитить инвестиции компании и держателей акций. Последствия шага властей США сейчас изучаются для лучшего понимания их влияния на Xiaomi. Отмечается, что компания всегда выполняла все существующие законы и правила ведения бизнеса, а также отрицается любая связь с военными структурами, и тем более — контроль с их стороны.