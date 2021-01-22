Компания Eurodesign реализовала проект по построению гиперконвергентной инфраструктуры

Рынок IТ-инфраструктуры стремительно меняется. Гиперконвергентные системы постепенно приходят на замену привычным серверам и системам хранения. Азербайджанский рынок гиперконвергентных инфраструктур (HCI) сегодня находится на стадии роста, который происходит за счет миграции с традиционных платформ. Гиперконвергентной инфраструктурой в данном исследовании считаются горизонтально масштабируемые аппаратно-программные комплексы с единой вычислительной средой и средой хранения, не требующие для функционирования выделенных систем хранения данных и в которых все необходимые инфраструктурные функции (такие как резервирование, репликация, высокая доступность и восстановление) реализуются на программном уровне.

Главные стимулы инициатив на поле HCI сегодня — интерес к миграции в облако, уже достигнутая зрелость виртуализации, а также явное несоответствие возможностей устаревающей инфраструктуры новым бизнес-задачам. Это позволяет оперативно переходить от идей к практической реализации и быстрее выводить на рынок новые продукты. Именно этот аспект сегодня является ключевым для большинства отраслей, задумывающихся о цифровизации своих процессор. К другим значимым эффектам от гиперконвергенции относят возможность оптимизации расходов и упрощения модернизации инфраструктуры. В частности, средства виртуализации позволяют решать проблему неэффективного использования серверных ресурсов, а переход к централизованной инфраструктуре и единым интерфейсам повышает эффективность управления вычислительными мощностями. Основными заказчиками таких решений сегодня становятся телеком-компании, банки, предприятия нефтегазовой и промышленной отраслей экономики, а также государственные организации.

В качестве одного из примеров можно привести Агентство устойчивого и оперативного социального обеспечения (DOST) при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики, по заказу которого компания Eurodesign с партнерами в лице Microsoft и Hewlett Packard Enterprise (HPE) успешно внедрила гиперконвергентную инфраструктуру. Стоит отдельно отметить, что в рамках этого проекта впервые в Азербайджане была использована кластерная технология Microsoft Storage Spaces Direct (S2D) — разделяемая среда вычислений и хранения на серверах с локальными дисками. Это позволило реализовать надежную отказоустойчивую платформу для размещения сервисов компании.

«Благодаря использованию S2D, локальные диски нескольких серверов удалось организовать в отказоустойчивое, масштабируемое хранилище, защищенное от выхода из строя как отдельных дисков, так и целых серверов. Цена такого хранилища получилась значительно меньше, чем стоимость организации полноценного SAN или NAS, а за счет простого масштабирования и возможности использования различных накопителей нам удалось обеспечить значительную производительность», — отмечает архитектор решений компании Eurodesign Турал Мамедов.

S2D является дальнейшим развитием технологии Storage Spaces и позволяет объединить локальные диски узлов (серверов) кластер Hyper-V в пулы хранения (Storage Pool). На данных пулах можно создать виртуальные тома (диски) и использовать их в качестве общего тома кластера Cluster Shared Volume (CSV) для хранения файлов виртуальных машин Hyper-V и файловых шар SOFS-серверов. При необходимости расширить размер хранилища достаточно добавить в S2D новый сервер или накопитель. Гиперконвергентная инфраструктура S2D строится на типовых серверах средствами операционной системы, без сторонних хранилищ SAN/NAS, а также проста в развертывании и настройке. Высокая производительность достигается аппаратными средствами и программными протоколами сетевого обмена SMB Direct. Подключение дополнительных серверов в кластер добавляет ресурсы, повышает устойчивость к отказам и управляемость. Эластичноcть масштабирования S2D особенно привлекательна как модель предсказуемого развития без изменения ландшафта используемой IT-инфраструктуры. Кроме того, благодаря использованию Storage Spaces Direct локальные диски нескольких серверов можно организовать в отказоустойчивое, масштабируемое хранилище, защищенное от выхода из строя как отдельных дисков, так и целых серверов. Цена такого хранилища значительно ниже, чем стоимость организации полноценного SAN или NAS, а за счет простого масштабирования (до 16 серверов и 400 дисков) и возможности использования различных накопителей (в том числе SSD и NVMe) можно обеспечить значительную производительность.

В результате Агентство устойчивого и оперативного социального обеспечения (DOST) получило:

Современную систему виртуализации.

Высокодоступное решение для построения IТ-инфраструктуры.

Максимальную производительность дисковой системы.

«Следует отметить, что продукты, предложенные прочими вендорами в секторе HCI, требовали большего финансирования и не привели бы к ожидаемым результатам. А предложенный нами проект на базе кластерной технологии Microsoft Storage Spaces Direct превзошел ожидания клиента, в результате чего компания Eurodesign получила благодарность от Агентства DOST и от Министерства труда и социальной защиты Азербайджанской Республики за высокий уровень обслуживания. Также хочу отметить, что с целью обмена успешным опытом был организован вебинар для представителей государственных структур и организаций, работающих в сфере IT, с участием представителей компаний Eurodesign, Microsoft и HPE, в рамках которого мы поделились информацией о проекте и используемых при его реализации технологиях», — сказал в заключение Турал Мамедов.

Получить доступ к вебинару можно по ссылке https://web.microsoftstream.com/video/2c835284-4674-4314-89e9-5be037b25703. Необходимо иметь учетную запись Microsoft.