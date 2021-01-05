Капитализация Tesla превысила 700 млрд. долларов
Рыночная капитализация производителя электромобилей Tesla впервые превысила 700 млрд. долларов, об этом сообщает barrons.com. Компания Илона Маска поднялась на шестое место рейтинга самых дорогих публичных американских компаний.
В течение всего 2020 года акции Tesla выросли в цене в более чем 8 раз. После открытия торгов на бирже NASDAQ 4 января 2021 года цена одной акции Tesla достигла 744,49 доллара, установив таким образом новый исторический максимум. В результате этого скачка рыночная капитализация компании впервые пересекла рубеж 700 млрд. долларов. Сейчас стоимость акций находится на уровне 730 долларов.
Биржевые котировки акций Tesla непрерывно растут с начала ноября 2020 года, когда комитет S&P Dow Jones Indices объявил о намерении включить компанию Илона Маска в рейтинг S&P 500. Нынешнее подорожание акций Tesla связано с последними успехами компании — во-первых, она выпустила 500 тыс. электромобилей, выполнив план на 2020 год, а во-вторых, запустила сборку Model Y на шанхайском заводе Gigafactory 3, где до этого выпускался только седан Model 3. С введением линии Phase 2 производительность Gigafactory 3 выросла до 350 тыс. машин в год, а суммарные мощности действующих заводов Tesla в США и Китае — до 840 тыс. автомобилей. Еще один фактор — строительство европейского завода Gigafactory 4 в немецком Бранденбурге и нового американского завода Gigafactory 5 в Техасе.
Кроме того, состояние основателя и главы Tesla Илона Маска, которому принадлежит примерно пятая часть всех акций компании, увеличилось на 5,47 млрд. долларов, до 175 млрд. долларов. В рейтинге миллиардеров по версии Bloomberg он вплотную подобрался к основателю Amazon Джеффу Безосу (186 млрд. долларов).