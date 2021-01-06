Kapital Bank помогает предпринимателям открыть интернет-магазин

Из-за вспышки коронавируса и введенного в стране особого карантинного режима многие предприятия переводят свою деятельность в онлайн-режим. Учитывая это, Kapital Bank предлагает заинтересованным в сотрудничестве компаниям различные скидки и привилегии по услуге электронной коммерции (e-Commerce).

Так, для предпринимателей, желающих сотрудничать с Kapital Bank в сфере e-Commerce, комиссия за услугу составит от 0,7% в зависимости от оборота. Кроме того, подключение услуги, ежемесячная/годовая плата за обслуживание, техническая поддержка, подключение к системе «Клиент Банк» предоставляется абсолютно бесплатно.

Желающие подать заявку могут позвонить по номерам (+994 50) 245 10 60, (+994 51) 206 52 49 или написать на электронную почту по адресу [email protected]. Более подробную информацию об услугах можно найти на сайте — https://kbl.az/e-commerce.

Кроме того, для клиентов, которые хотят совершать оплату при получении заказа, предприниматели могут приобрести смарт-кассы нового поколения от Kapital Bank. Новые «умные» кассы объединяют в себе такие функции как: банковский POS-терминал, кассовый аппарат, NFC (бесконтактный), QR, прием платежей в рассрочку (оплата по частям), мгновенный расчет кешбэка и миль, проведение операций по бонусным «Сердечкам» или другим аналогичным программам лояльности, ведение складского учета, чтение штрих-кода, оставление подписи клиента на сенсорном экране и другие возможности.