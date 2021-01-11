iQOO 7: Snapdragon 888, 120 Hz экран и быстрая зарядка на 120 Вт

Бренд iQOO, принадлежащий компании Vivo, сегодня представил новый флагманский игровой смартфон iQOO 7.

Устройство получило AMOLED-дисплей с диагональю 6,62 дюйма с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Hz и яркостью до 1300 кд/м2. Частота опроса сенсорного слоя достигает 300 Hz. Панель занимает 91,4% площади фронтальной поверхности корпуса. Заявлена поддержка HDR10+ и 105% охвата цветового пространства NTSC.

Аппарат построен на базе флагманского процессора Snapdragon 888 с графическим ускорителем Adreno 660 и модемом 5G. Используется высокоэффективная система охлаждения с испарительной камерой. Объем оперативной памяти LPDDR5 составляет 8 или 12 Gb, вместимость накопителя UFS 3.1 – 128 или 256 Gb.

Тройная основная камера имеет следующие датчики: 48 Мп (f/1.79, OIS), 13 Мп модуль с ультраширокоугольной оптикой (f/2.2, угол обзора 120°) и 13 Мп портретный объектив (f/2.46, 50 мм, 2-кратный оптический и 20-кратный цифровой зум). Фронтальная 16 Мп (f/2.0) камера располагается в небольшом отверстии по центру в верхней части экрана.

Аккумуляторная батарея имеет емкость 4000 мА·ч. Есть поддержка 120-ваттной подзарядки, которая позволяет полностью восполнить запас энергии всего за 15 минут. В оснащение новинки входят адаптеры Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, GPS (L1+L5), GLONASS, USB Type-C, экранный сканер отпечатков пальцев дактилоскопический сканер, аудиосистема Hi-Fi со стереодинамиками. Габариты составляют 162,2 × 75,8 × 8,7 мм, вес — 209,5 гр. Аппарат работает под управлением операционной системы OriginOS на основе Android 11.

Стоимость смартфона iQOO 7: версия 8/128 Gb памяти – 586 долларов, 12/256 Gb – 648 долларов. Новинка уже доступна для заказа, а продажи начнутся 15 января.